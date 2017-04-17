Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:16 TSİ- Osmaniye

Vali Al, Osmaniyespor futbolcuları ile bir araya geldi

Vali Kerem Al, Osmaniyespor Futbol Kulübü futbolcuları, teknik heyeti, kulüp yöneticileri bir araya geldi.

Osmaniye Valisi Kerem Al, 22 nisanda Antalya'da yapılacak olan Bölgesel Amatör Ligi Play-Off maçı öncesi Osmaniyespor Futbol Kulübü futbolcuları, teknik heyeti, kulüp yöneticileri ve basın mensupları ile bir araya geldi. Eski Çenetler Lokantasındaki toplantıya, Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'de katıldı. Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, Osmaniye Spor Futbol Kulübü sporcularının son derece başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, Osmaniye Sporun 3. lige yükselmek için mücadele edeceğini, bunu başararak ilimize döneceklerine inandığını söyledi.Takıma mücadelesinde başarılar dileyen Vali Kerem Al, "Önümüzdeki hafta takımımızdan başarı bekliyoruz. Sporcularımıza inanıyor ve güveniyoruz. Bir engel olmadığı sürece Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımız ile birlikte sizleri maçta yalnız bırakmayacağız. O heyecanı hep birlikte yaşamak istiyoruz. Takımımıza başarılar diliyorum." dedi.Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal ise takıma başarılar dileyerek, "Eğer maça iyi konsantre olur, buradaki maçlarda gösterdiğiniz üstün performansı gösterirseniz, 3. Lige çıkacak kapasitedesiniz. Hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu. Protokol mensupları da Osmaniye Spor Futbol Kulübü sporcularına başarılar dilediler. Programın devamında takımın futbolcuları, teknik heyeti ve kulüp yöneticileri ile sohbet eden Vali Al’a takımın oyuncuları verdikleri destekler için teşekkür ettiler. Maça hazır olduklarını ifade eden futbolcular, başarı için tüm gayretleri ile mücadele edeceklerini söylediler.

Haber: sİbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:16 TSİ - Osmaniye 114 Okunma

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