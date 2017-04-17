Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:18 TSİ- Osmaniye

Bahçe'de 'Genç çiftçi projesi' tanıtıldı

Osmaniye'nin Bahçe İlçesinde, Genç Çiftçi Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

30 bin TL hibeli Genç Çiftçi Projesi bilgilendirme ve tanıtım toplantısı, Bahçe İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda yapıldı.İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu Başkanlığında ki program genç çiftçilerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. İlçe Müdürlüğü personellerinden Veteriner Hekim Abdi Yılmaz ve Ziraat Mühendisi Şeyda Öksüz tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 30 Bin TL Hibeli Genç Çiftçi Projesinin tanıtımı ile ilgili sunumlar yapıldı.İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, ülke genelinde 2017 yılında uygulanacak olan Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı projelere göre, 30 bin TL'ye kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsayan tebliğin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdini söyledi. Müftüoğlu, "Başvurular, kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal, hayvansal ve yöresel ürünler konusunda faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek kişiler tarafından yapılabilecek. Tebliğ kapsamında çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, kanatlı ve ipekböcekçiliği, meyvecilik, fide, fidan ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, kültür mantarı yetiştiriciliği konularındaki projeleri için başvuruda bulunabilecekler. Başvurular, Bakanlık tarafından hazırlanan https://gencciftci.tarim.gov.tr internet adresinden yapılacak olup genç çiftçiler, projelerini sisteme yükledikten sonra çıktıları ve başvuru için istenilen belgeleri ile birlikte 10 Nisan-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar müracaatlarını İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne şahsen yapacaklardır." dedi.

Dün 17:18 TSİ - Osmaniye 58 Okunma

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