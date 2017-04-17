Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:24 TSİ- Osmaniye

Osmaniye yüzde 57.81 'evet' dedi

Dün yapılan halk oylamasında Osmaniye yüzde 57.81 'evet' dedi

Türkiye'de 94 yıldır uygulanan parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Osmaniye yüzde 57.81 oranla 'evet' dedi. 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonuçlarına göre, Osmaniye il genelinde 339 bin 149 seçmenin 288 bin 72'si toplam 1047 sandıkta oy kullanmış, katılım orası ise yüzde 84,94 olarak gerçekleşmişti. Buna göre; Ak Parti yüzde 46,75 oranla 132 bin 713 oy alırken, MHP ise yüzde 34,58 oranla 98 bin 178 seçmenin oyunu almıştı. CHP ise yüzde 13,56 oranla 38 bin 491 oy, HDP ise yüzde 2,66 oranla 7 bin 553 oy ve anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin 'evet' kararı veren BBP ise yüzde 0.60 oranla 1695 oy almıştı. 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan anayasa referandum oylamasında ise AK Parti - MHP ve BBP'nin ortak 'Evet' kampanyası yürütmesi ve 1 kasım genel seçimlerinde üç partinin toplamda yüzde 81.93'lük oy oranına rağmen 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi'ni getiren anayasa değişikliğine ilişkin ise sandıklardan yüzde 57.81 oranla 'Evet' çıktı. Osmaniye'de kesin olmayan sonuçlara göre il genelinde 169 bin 652 evet oyu kullanılırken, yüzde 42.19 oranla ise 123 bin 811 seçmen bu referandum için 'hayır' oyu kullanarak tercihini yaptı. İlçelerden Sumbas ve Toprakkale'de ise hayır oyları çok az bir oranla önde çıktı. Osmaniye'de kesin olmayan referandum sonuçları şu şekilde gerçekleşti: Merkez ilçe Evet yüzde 60.36 - Hayır: yüzde 39,64. Bahçe Evet yüzde 71,28 - Hayır: yüzde 28,72. Düziçi Evet yüzde 56,47 - Hayır yüzde 43,53. Hasanbeyli Evet yüzde 60,67 - Hayır yüzde 39,33. Kadirli Evet yüzde 53,89 - Hayır 46,11. Sumbas evet yüzde 48,71 - Hayır 51,29. Toprakkale'de ise Evet 47,68 - Hayır 52,32 olarak gerçekleşti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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