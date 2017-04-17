Kaza 16 Nisan günü saat 20.00 sıralarında Osmaniye Merkez ilçesi Serinova köyü D 400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Osmaniye istikametinden Gaziantep'e doğru seyir halinde 37 yaşındaki kadın sürücü F.A. yönetimindeki 31 plakalı araç, yolun 16'ncı kilometresinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan sürücü B.A. yönetimindeki 80 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü B.A. ağır yaralı olarak İbni-i Sina hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısına bilgi veren jandarma, şüpheli F.A.'yı ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldığı öğrenildi.
Dün 17:27 TSİ- Osmaniye
Osmaniye'de kaza: 1 ölü
Osmaniye'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 63 yaşındaki B.A. isimli yaşlı adam hayatını kaybetti
Dün 17:27 TSİ - Osmaniye 1215 Okunma
Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz