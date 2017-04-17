Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 22:29 TSİ- Osmaniye

Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı

Osmaniye mülki sınırları içerisinde yer alan Amanos dağları eteklerindeki Yarpuz köyü kırsalında PKK'lılarla çatışma başladı.

Osmaniye mülki sınırları içerisinde yer alan Amanos dağları eteklerindeki Yarpuz köyü kırsalında tespit edilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava harekatı düzenlendi. Osmaniye Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Bugün saat 11:00 sıralarında bir grup bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmesi üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı savaş uçaklarınca, Osmaniye mülki sınırları içerisinde yer alan Amanos dağları eteklerindeki Yarpuz köyü kırsalında bugün saat 20:30 sıralarında hava harekatı düzenlenmiştir. Söz konusu bölgede icra edilen hava harekatı sonrası yeni çaplı arama ve tarama faaliyetleri için jandarma ve emniyet birimleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır."

Dün 22:29 TSİ - Osmaniye 1550 Okunma

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