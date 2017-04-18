Dörtyol Mili Eğitim Müdürünü vuran şahıs teslim oldu

Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında Şube Müdürü Mehmet Şimşek’in odasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, Osman Çankır tarafından silahla vurularak yaralanmıştı.

5 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen olayda Mehmet Toksoy ile Osman Çankır arasında karşılıklı çıkan münakaşa yaşanmıştı. Bu tartışma sonrasında Osman Çankır yanında getirdiği ruhsatsız silahla iki el ateş ederek Mehmet Toksoy’u bacağından yaralamıştı.

O tarihten beri firari durumda olan Osman Çankır 13 gün sonra 18 Nisan 2017 Salı günü sabah saatlerinde kendiliğinden gelerek emniyet güçlerine teslim oldu ve ardından Dörtyol Adliyesine sevk edildi.

Haber:Sedat İSKENDEROĞLU - Dörtyol