Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri başladı

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen program, İzmir Balçova Yeşil Camii İmam-Hatibi Ahmet Yüksel tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp, ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” konulu sinevizyon gösterimi sunuldu.Açılış konuşması yapan İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, "Kutlu Doğum Haftası, mümin gönüllerde peygamberimize duyulan muhabbetin artmasına, onun insanlığa takdim ettiği güzelliklerin daha iyi anlaşılmasına vesile olan, milletimiz ve gönül coğrafyamızca benimsenmiş ilmi ve kültürel bir faaliyettir. Bu Kutlu Doğum Haftamız, güvenli bir dünya kurmamıza vesile olacaktır inşallah." diye konuştu. Güvenin önemine vurgu yapan İl Müftüsü Tahiroğlu, "Rabbimiz kâinatı insana emanet etmiş ve güvenli bir dünya kurmamızı istemiştir. İnsanın insana, komşunun komşuya ve işçinin işverene güvendiği bir dünyayı inşa etmemizi istemiştir. Ne hazindir ki bugün insanlık bütün bu emanetlere hakkıyla riayet etmediği için küresel ölçekte bir güven bunalımı yaşıyoruz. Bireyler ve toplumlar arası ilişkileri sarsan hadiselerin bir türlü ardı arkası kesilmiyor. Gün geçtikçe insanın, insanla ve tabiatla ilişkisi bozuluyor. Ve her geçen gün dünyamız daha da güvensiz bir hale geliyor." dedi. Bütün bu gerekçelerle, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2017 Kutlu Doğum Haftası temasının 'Hz. Muhammed ve Güven Toplumu' olarak belirlendiğini söyleyen Tahiroğlu şöyle devam etti: "Düzenlenecek etkinliklerle yeniden, emin Peygamberin emin ümmeti olabilmek ve güven toplumu olarak anılabilmek için mümin gönüllerde bir bilinç ve farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır."Programın devamında Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu tarafından "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verildi. Prof. Dr. Müftüoğlu, Hz. Peygamberin güveni tesis etmek suretiyle bütün dünyaya model olduğunu belirterek, “İslam ve Kuran-ı Kerim, herkesin emniyetini ve güvenini kendi kalbinde başlatmak suretiyle, bütün insanların önce bir Allah'a iman etmek suretiyle onun her yerde hazır ve nazır olduğunu, aykırı hareketlerde bulunanların er veya geç cezalandırılacağını beyan etmek suretiyle, her şeyden önce sağlam bir imanı emretmiştir. Yani önce iman demiştir." dedi. Güvenin imanla başladığını belirten Prof. Dr. Müftüoğlu, “Mümin güvenen, güvenilen insan demektir." dedi. Konuşmasının devamında güven konusunda detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu konferansı dinleyen tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını bitirdi. Konuşmasının ardından Prof. Dr. Hacımüftüoğlu'na İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından çiçek takdim edildi.Osmaniye İl Müftülüğü Dini Musiki Korosu tarafından sunulan Tasavvuf musikisi dinletisinin ardından katılımcılara gül takdim edilmesi ile program son buldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE