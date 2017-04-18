Düziçi'nde genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

2016 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Genç Çiftçi Projelerinden destek almaya hak kazanan 16 çiftçi ile büyükbaş hayvan dağıtımı için hibe sözleşmesi imzalanmış, bunlardan dokuzuna 3 ocakta 54 hayvanın teslimi yapılmış, İlçeye bağlı Ellek Beldesinde ki kuduz hastalığı karantinasından dolayı kalan 7 çiftçiye hayvan teslimi yapılamamıştı. Kuduz hastalığı karantinasının 8 nisan günü kaldırılmasının ardından 7 çiftçiye 42 büyükbaş hayvanın teslimi, Düziçi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fevzi Soner Çerçi'nin katılımı ile gerçekleştirildi. İlçe Hayvan Pazarında ki törene hak sahibi genç çiftçiler ve aileleri ile teknik personel katıldı. İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Bu dağıtımla birlikte 2016 yılında ilimize ayrılan 4 milyon 770 Bin lira bütçe çerçevesinde 159 çiftçimiz hibe desteği alarak projelerini tamamlamışlardır. 159 adet genç çiftçimizin projelerinden 92 adedi büyükbaş hayvancılık, 28 adedi küçükbaş hayvancılık, 27 adedi arıcılık olup diğer 12 adedi ise bitkisel üretim projesidir. Bitkisel üretim projelerini ise mantarcılık, seracılık ve kapama meyve bahçeleri oluşturmaktadır. 2017 yılı Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Tebliği Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Başvurular 7 nisan da başlamış olup 5 mayıs'ta sona erecektir. İlgilenen çiftçilerimiz bağlı bulundukları İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurularını yapabilirler. Osmaniye’mize ve genç çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)