MHP Genel Merkezi Tarafından MHP Kadirli İlçe Teşkilatı görevden alındı.
23 Nisan'da kongresini yapacak Olan MHP İlçe teşkilatı ve delegeler görevden alındı..
Seçimin tarihi bilinmezken atama mı yapılacak yoksa seçimle mi yeni Başkan belli olacak merak konusu oldu.
Dün 17:26 TSİ- Osmaniye
MHP'de operasyon başladı
MHP Genel Merkezi Tarafından MHP Kadirli İlçe Teşkilatı görevden alındı.
MHP Genel Merkezi Tarafından MHP Kadirli İlçe Teşkilatı görevden alındı.
Dün 17:26 TSİ - Osmaniye 858 Okunma
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