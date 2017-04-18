MHP'de operasyon başladı

MHP Genel Merkezi Tarafından MHP Kadirli İlçe Teşkilatı görevden alındı.

23 Nisan'da kongresini yapacak Olan MHP İlçe teşkilatı ve delegeler görevden alındı..

Seçimin tarihi bilinmezken atama mı yapılacak yoksa seçimle mi yeni Başkan belli olacak merak konusu oldu.