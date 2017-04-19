Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü

Osmaniye Valiliği, Amanos Dağları etekleri Yarpuz köyü kırsalında, PKK'lı teröristlere yönelik hava desteği ile yapılan operasyonda, 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini çok sayıda silah ve teçhizatın ele geçirildiğini açıkladı.Osmaniye Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:"Osmaniye mülki sınırları içerisinde yer alan Amanos Dağları-Yarpuz Köyü kırsalında 17 Nisan 2017 günü saat 11.00 sıralarında bir grup bölücü terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine, BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla aynı gün 20.30 sıralarında "Hava Harekâtı" düzenlenmiş ve akabinde bölgeye güvenlik güçleri sevk edilmiştir. 18 Nisan 2017 günü saat 01.00’den itibaren jandarma ve emniyet timleri arama ve tarama faaliyetlerine başlamış ve 1 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Sürdürülen operasyonda 1 adet 5,56 mm çaplı M16 a2 Piyade Tüfeği 5 adet M16 şarjörü, 189 adet 5.56 mm fişek, 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet roketatar antitank mühimmatı, 2 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 adet sırt çantası, 1 adet kütüklük ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE