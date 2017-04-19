Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali 23 Nisan Pazar Günü Yapılacak

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Osmaniye Belediyesi 2.Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali, 23 Nisan Pazar günü saat 14.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak. Festival kapsamında gıç gıçtan çelik çomağa, kiriştek çevirmeden çember çevirmeye, gülle oyunundan kâğıttan uçak yapıp uçurmaya, mendil kapmacadan tombiğe kadar unutulmaya yüz tutmuş nice çocuk oyunları oynanacak ve öğretilecek.

ÇEKİLİŞ İLE BİR ÇOCUK BİSİKLET SAHİBİ OLACAK

Yarışmalara katılan tüm çocuklara sürpriz hediyeler verilecek, ayrıca yapılacak çekiliş ile bir öğrenci bisiklet sahibi olacak. Açılacak stantlarda birbirinden güzel öğretici uygulamalar yapılacak. Mobil araçta kurulacak ücretsiz 7D sinema ile festivale katılacak çocuklar heyecan yaşayacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde yapılacak olan Osmaniye Belediyesi 2.Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali Cumhuriyet Meydanı’nda saat 14.00’da başlayacak ve gün boyu devam edecek.