Mutluluk İçin Sultan Salon’un da Bir “Evet” Yeter

Ümraniye Nikâh Sarayı içerisinde bulunan “Sultan Salon Akyol Organizasyon” ekibi, nikâh ya da düğün organizasyonu olduğu gün, sabahın erken saatlerinden en son misafir ayrılana kadar mekânda hazır bulunuyor.

Bir ömür birlikte olacağınız, aynı yastığa baş koyacağınız hayat arkadaşınızı buldunuz. Güzel bir evlenme teklifinin ardından hayatlarınızı birleştirmeye karar verdiniz. O gün her şey muhteşem olmalı.

Yıllarca anlatacağınız, hatıralarınızın en değerli köşesinde yer alacak düğününüzde sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz. Peki, düğün veya nikâhınızı nerede yapacaksınız? Rüyalarınızı süsleyen nikâh merasimi için Ümraniye Belediyesi Nikâh Sarayı içerisinde bulunan Sultan Salon hizmetinize sunuyor. Mutluluk için Sultan Salonunda bir ‘evet’ yeter…

Sultan Salon Akyol Organizasyon ekibi, nikâh ya da düğün organizasyonu olduğu gün, sabahın erken saatlerinden en son misafir ayrılana kadar mekânda hazır bulunuyor. En ufak bir aksama olmaması ve organizasyonun kusursuz geçmesi için personel çok büyük özen gösteriyor.

Rüyalarınızı süsleyen düğün için özel olarak tasarlanıp dekore edilmiş Sultan Salonda evlenmek bir ayrıcalıktır. Dillere destan bir nikâh merasimi için hazırlanmış Sultan Salon da sadece kendi masalınızı yaşarsınız.