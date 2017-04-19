Meslek Kursları seçmeleri yapıldı

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce işsiz kadınlara yönelik açılacak olan 'Çocuk Bakım Elemanı' ve 'Yöresel Kilim Dokuma' meslek kursları için seçmeler yapıldı. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Osmaniye Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan sözleşme ile 32 kişi, işbirliği kapsamında Mesleki Eğitim Kursu ile meslek ve sertifika sahibi olacak.İŞKUR, yapmış olduğu Mesleki Eğitim Kursu seçmesi ile 20 kişilik 'Çocuk Bakım Elemanı' ve 12 kişilik 'Yöresel Kilim Dokuma' mesleklerinde eğitimlere başlıyor.İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, 'Çocuk Bakım Elemanı' eğitimine çok yoğun bir başvurunun olduğunu ve önümüzdeki günlerde tekrar düzenlenebileceğini bunun için başvuruda bulunacak olanların İşkur ile irtibatlarını kesmemeleri gerektiğini belirtti.