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Dün 17:26 TSİ- Osmaniye

Miniklere doğal afet eğitimi

Özel Minik eller Kreş ve Anaokulu'nda ki öğrenci ve öğretmenlere doğal afet eğitimi verildi.

Osmaniye'demerkezde bulunan Özel Minik eller Kreş ve Anaokulu'nda ki öğrenci ve öğretmenlere doğalafet eğitimi verildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince verilen eğitimlerde, okul öncesi öğrencilerine afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirleri, hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağı, aile afet planlarının nasıl olması gerektiği, Osmaniye'de ve Türkiye genelinde meydana gelen afet türleri hakkında uygulamalı bilgiler verildi.AFAD görevlileri, minik öğrencilerinin seviyesine indirgeyerek gerçekleştirilen eğitimde; oluşturulan farkındalıkla öğrencilere temel düzeyde afet bilgisi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, aynı zamanda acil çağrı numarası olan "Alo Afad 122'nin öğrencilerin zihninde yer edinmesini sağladıklarını, deprem ve doğal afetlere karşı okullardaki bilinçlendirme çalışmalarına devam edileceğini söylediler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:26 TSİ - Osmaniye 45 Okunma

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