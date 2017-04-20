En çok tercih edilen meslekler tanıtılacak

İşkur İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, öğrencilere ve iş arayanlara mesleki rehberlik hizmetleri sunmak amacıyla düzenleyecekleri etkinliğe özellikle meslek seçimi aşamasındaki lise 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile birlikte üniversitede okuyan öğrencilerin de katılımlarını beklediklerini söyledi. Altunkaynak, "Mesleğin, erbabı tarafından tanıtılmasını sağlayarak alanında uzman kişileri etkinliğimize davet ederek katılımcılara yararlı bir etkinlik olmasını sağlayacağız" dedi.İl Müdürü Altunkaynak şöyle devam etti: "Meslek Tanıtım Günleri ile yanlış meslek seçiminin bireye ve topluma olumsuz etkilerinin önlenmesini, Kurumumuzun ve faaliyetlerinin gençler ve aileleri tarafından bilinirliğinin arttırılmasını, Meslek Danışmanlığı hizmetlerinin geniş kitlelere ulaşmasını amaçlamaktayız. "24 nisan günü 09.00 - 15.00 arasında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Büyük Amfide düzenlenecek etkinlikte, Hakim-Savcı ve Hukuk Meslekleri, Diş Hekimliği, Hemşirelik, İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kamu Yönetimi ile İşletme-İktisat Mesleklerinin tanıtımının yapılacağı kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE