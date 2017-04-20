Başak Gazetesi
12° OSMANİYE
Bugün 20:21 TSİ- Osmaniye

En çok tercih edilen meslekler tanıtılacak

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, düzenleyeceği 'Meslek Tanıtım Günleri' etkinliği ile en çok tercih edilen meslekleri tanıtacak.

İşkur İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, öğrencilere ve iş arayanlara mesleki rehberlik hizmetleri sunmak amacıyla düzenleyecekleri etkinliğe özellikle meslek seçimi aşamasındaki lise 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile birlikte üniversitede okuyan öğrencilerin de katılımlarını beklediklerini söyledi. Altunkaynak, "Mesleğin, erbabı tarafından tanıtılmasını sağlayarak alanında uzman kişileri etkinliğimize davet ederek katılımcılara yararlı bir etkinlik olmasını sağlayacağız" dedi.İl Müdürü Altunkaynak şöyle devam etti: "Meslek Tanıtım Günleri ile yanlış meslek seçiminin bireye ve topluma olumsuz etkilerinin önlenmesini, Kurumumuzun ve faaliyetlerinin gençler ve aileleri tarafından bilinirliğinin arttırılmasını, Meslek Danışmanlığı hizmetlerinin geniş kitlelere ulaşmasını amaçlamaktayız. "24 nisan günü 09.00 - 15.00 arasında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Büyük Amfide düzenlenecek etkinlikte, Hakim-Savcı ve Hukuk Meslekleri, Diş Hekimliği, Hemşirelik, İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kamu Yönetimi ile İşletme-İktisat Mesleklerinin tanıtımının yapılacağı kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 20:21 TSİ - Osmaniye

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
En çok tercih edilen meslekler tanıtılacak mask

En çok tercih edilen meslekler tanıtılacak

Meslek Kursları seçmeleri yapıldı mask

Meslek Kursları seçmeleri yapıldı

Vali Al, Osmaniyespor futbolcuları ile bir araya geldi mask

Vali Al, Osmaniyespor futbolcuları ile bir araya geldi

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı mask

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 567
Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı mask

Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı

Osmaniye'de kaza: 1 ölü mask

Osmaniye'de kaza: 1 ölü

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü mask

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü

MHP'de operasyon başladı mask

MHP'de operasyon başladı

Askerden izne geldi, 2 arkadaşıyla kazada öldü mask

Askerden izne geldi, 2 arkadaşıyla kazada öldü

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı mask

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü mask

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1...

MHP'de operasyon başladı mask

MHP'de operasyon başladı

Düziçi'nde genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı mask

Düziçi'nde genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri başladı mask

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri başladı

Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı mask

Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı

Osmaniye'de kaza: 1 ölü mask

Osmaniye'de kaza: 1 ölü

Osmaniye yüzde 57.81 'evet' dedi mask

Osmaniye yüzde 57.81 'evet' dedi

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 567