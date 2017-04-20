Kızılaycı Müftü Bestami Aksuanıldı

Bestami Aksu Kur’an Kursu’nda düzenlenen törene Belediye Başkanı vekili Mustafa Uçan, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, ilgili STK başkanları, Osmaniye’de iz bırakan eski din gönüllülerinin ailelerinin temsilcileri katıldı. Kur’an-ı Kerim okunması ile başlayan törende Türk Kızılayı Osmaniye Şube Başkanı İsmet İpek, Osmaniye din gönülleri tarihi içinde merhum müftü Bestami Aksu’nun yeri ve önemi hakkında bilgi verdi. Merhum müftü Bestami Aksu ile ilgili hatıraların anlatıldığı tören, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun ahde vefanın önemine dair konuşmasının ardından yapılan hatim duası ve Bestami Aksu Kur’an Kursu’nda yatılı okuyan öğrencilere Kızılay hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

Osmaniye kurulmadan önceki aşiret devrinde evlenenlerin nikâhını kıyacak, ölenlerin namazlarını kıldıracak hoca olmadığını söyleyen Türk Kızılayı Osmaniye Şube Başkanı İsmet İpek, Osmaniye tarihinde 55 yıllık gururun adı olan Cebelibereket’in din gönüllüleri tarihi için de bereketli devir olduğunu belirtti. Şube Başkanı İpek konuşmasına şöyle devam etti: “Osmaniye’nin 1865 yılında kurulmasına rağmen Osmaniye’de ilk cami Cebelibereket devrinde 1890 tarihinde inşa edilmiştir. Osmaniye’de Müderris Hacı Vehbi Rizevi tarafından açılan medreseye yeğeni Müderris Hacı Mehmet Reşit Efendi’nin de gelmesi ile Osmaniye ilim merkezi haline gelmiştir. Osmaniye’nin ilk müftüsü Başlamışlı Müftü Ziya Efendi’dir. Hacı Hüseyin Efendi başkanlığında kurulan 1905 tarihli Envarülhamit vakfı ve halkın yardımları ile yapılan Envarülhamit Camii devrinin en muazzam mabedidir. Envarülhamit Camii’nin ilk imamı “Arap Hafız” denilen Arapzade Mehmet Efendi’dir. “Kürevi Müftü” Ahmet Akbaş Efendi, “Üsküt Hoca” Yusuf Ziya Efendi şimdiki Yedi Ocak İlkokulu, o zamanki Numune Mekteb-i İbtidaisi’nde de öğretmen olarak görev yapan müftülerdir.

Medine’nin İngilizler tarafından işgali sebebiyle Anadolu’ya gönderilen Medine Müderrislerinden Başkurdistanlı Mehmet Mansur Efendi, Türkistanlı Hacı Adrurahman Efendi sayesinde dünkü aşiret şehri Osmaniye “mütedeyyin insanlar şehri” haline gelmiştir.

Cumhuriyet devrinde, medreselerin kapanması üzerine milletvekili Basri Demir’in gayretiyle 1935’te Osmaniye’de açılan Kuran Kursu’na İskender Hoca öğretmen tayin edilmiştir. Yörük Müftü Mustafa Yazar, İmam Ali Rıza Genç, Müezzin Arpacı Ali bu dönemin efsane din gönüllüleridir.

Halep Medresesi’ne giden Bestami Aksu, Ahmet Şahin, Remzi Çardak, Medine Medresesi’ne giden Hanifi Ünal ve Osman Yılmaz, Şam Medresesi’ne ve Kahire El-Ezher’e giden Nihat Ezici unutulmaması gereken isimlerdir.”

CUMHURBAŞKANI İNÖNÜ’DEN MÜFTÜ BESTAMİ AKSU’YA KIZILAY MADALYASI

Osmaniye din gönüllüleri tarihi içinde Müftü Bestami Aksu’nun özel bir yeri ve önemi olduğunu,

Türkiye’nin “İyilik Çınarı” Kızılay’ın Osmaniye Şubesini merhum müftü Bestami Aksu’nun kurduğunu belirten Türk Kızılayı Osmaniye Şube Başkanı İsmet İpek şu bilgileri verdi: “Bestami Aksu, aslen Erzin’lidir. Erzin’de Morsu ailesindendir. Erzin’de ilk tahsilini yaptıktan sonra Halep’te Medrese-i İlmiye’ye gitmiş, bir süre de Erzin’de Kazanlı Hoca Mehmet Mansur Efendi’nin medresesine devam etmiştir. 1943 yılında Osmaniye Müftülüğüne Vaiz olarak tayin edilen merhum Bestami Aksu 1957’de Adana Müftüsü, 1963’te Osmaniye Müftüsü, 1967’de Antalya Müftüsü, 1968’de Edirne Müftüsü olarak hizmet etmiş, 1990 yılında Osmaniye’de vefat etmiştir.

Kızı Ayşe Gökcan’ın verdiği bilgiye göre Osmaniye Kızılay Şubesi Başkanı merhum Bestami Aksu, Allah rızası için yürütülen bir görev addettiğinden yaptığı faaliyetleri paylaşmayı tercih etmese de gece geç saatlere kadar yakın beldelere ve köylere, çoğu zaman yaya olarak seyahat ettiğini, ziyaret ettiği beldelerde Kızılay kumbarasına bağış topladığını belirtiyor ve diyor ki: ‘Türkiye çapında Kızılay merkezleri arasında bir bağış toplama müsabakası tertip edilmiş, babamın başında bulunduğu Osmaniye Kızılay Şubesi Türkiye çapında Kayseri ile birlikte birinci gelmiş. Bu münasebetle babam, zamanın Cumhurbaşkanı merhum İsmet İnönü tarafından, Ankara’da düzenlenen törende bir berat ve altın kaplama bir rozet ile ödüllendirilmiştir.”

Türk Kızılayı merhum müftü Bestami Aksu’yu anma töreni, yapılan hatim duasının ardından Bestami Kur’an Kursunda yatılı okuyan öğrencilere Kızılay tarafından hediyeler verildi.