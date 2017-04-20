Atletizmde derece alan öğrencilere ödül

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Atletizm yarışlarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. 7 Ocak Stadı Koşu Pistinde 2 kategoride yapılan yarışlarda öğrenciler dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.Yarışma sonunda küçük kızlar 1000 metrede Remzi Özer YİBO öğrencisi Hatice Çakalcı birinci, Mustafa Özden Ortaokulundan Emine Altın ve yine aynı okul öğrencisi Zeynep Kelek üçüncü oldu. Küçük erkekler 1200 metre koşusunda ise Issızca S.Ahmet Çalık Ortaokulu öğrencisi Ali Türk birinci, Remzi Özer Yibo öğrencisi Ali Emre Akay ikinci ve Issızca S.Ahmet Çalık Ortaokulu öğrencisi Osman Köksal üçüncü oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan yarışlarda dereceye giren öğrencilere madalyalarını Spor Şube Müdürü Arif Özsarı ve Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından verildi.Arif Özsarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerine çocukların ve gençlerin etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak ve atletizm sporuna teşvik etmek amacıyla bu yarışların düzenlendiğini belirtti.