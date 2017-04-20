Osmaniye'de yeni doğa rotaları

Osmaniye'de baharın gelişi ile birlikte eşsiz güzelliğe bürünen Yeniköy, Kırmıtlı ve Sakarcalık Köyü güzergahındaki Kuş Cenneti ve yeni belirlenen doğa parkuru rotaları, doğaseverleri bekliyor. OsmaniyeBelediyesi Meclis Üyesi veÇevreveKültür DeğerleriniKoruma ve Tanıtma Vakfı(ÇEKÜL) Osmaniye Temsilcisi Oğuzhan Saçıkara,kentteki doğal güzelliklerin hafta sonlarını değerlendirmek isteyenler için mükemmel bir ortam sağlamakta olduğunu söyledi. Saçıkara, Osmaniye'deki rota çalışmalarından Adana'daki 'Biz bize' doğa kulübünün haberdar olup kendileri ile iletişime geçtiklerini belirterek, "Bizim rota çalışmalarımızdan haberdar olan konuklarımıza bugün Kırmıtlı Kuş Cennetini gezdiriyoruz. Ön çalışma yapmaktayız. Yakında çok büyük bir katılımla gezi planlanmakta. Rotamızı yapmış bulunmaktayız ve misafirlerimizi bekliyoruz." dedi. Biz Bize Doğa Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Kemal Özen ise Kırmıtlı Kuş Cennesi'nde keşif çalışması yapmak için geldiklerini belirterek, "Buradaki kuş ve kurbağa sesleri bizi çok etkiledi. Buradaki doğal güzelliği tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. İlk fırsatta gurup olarak buraya gezi etkinliğimiz olacak." diye konuştu. Osmaniye Korkut Ata Gençlik Spor ve Doğa Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Laçinbala ise tanıtım amacı ile Kuş Cenneti havzasında yapılan mini gezinin, muhteşem doğasıyla göz doldurduğunu belirterek, "Planlanan gezi rotamız; Yeniköy Piknik alanında kahvaltısını yapan ekip buradan Kırmıtılı ve Sakarcalık köyünü ırmak kenarından yürüyerek geçtikten sonra kanolar vasıtasıyla 400 metrelik Ceyhan ırmağından karşıya Hemite Köyü'ne geçecekler. Hemite Kalesini gezmeyi planlayan ekip daha sonra Yaşar Kemal Parkında yemek molası verdikten sonra kamp için Kırmıtlı Kuş Cennetine geri dönecekler.Etkinlikte bölgeyi kano safari turizmiyle tanıtan Korkuta Ata Gençlik, Spor ve Doğa derneği eskortluk yapacak." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE