Diş Hastanesinde Çocuklara diş sağlığı anlatıldı

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden yetim çocuklara, diş sağlığı, bakımı ve fırçalama yöntemleri anlatıldı. Osmaniye İnsani Yardım Vakfının (IHH) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile birlikte organize ettiği etkinliğe 30 yetim çocuk katıldı. Diş Hekimi Selen Hocaoğlu eğlenceli ve çocukların anlayabileceği bir şekilde diş sağlığı, bakımı ve fırçalama yöntemlerini anlatarak, ağız ve diş sağlığının bütün insanlar için özellikle de çocuklar için çok önemli olduğunu söyledi. Osmaniye Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt.Tülin Şeker ve Merkez Müdürü Mustafa Şahin, ziyaret esnasında çocuklarla birlikte mutlu ve eğlenceli vakit geçirdiler.

Haber: İbrahim MEÜL/OSMANİYE