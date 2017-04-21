İhracata Dayalı Büyüme Zamanı!

Türkiye, 2016 yılı son çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü. 2016 dördüncü çeyreği büyüme hızı %3,5 olarak gerçekleşti ve böylece ekonomi 2016 yılında toplam olarak %2,9 oranında büyüdü. TÜİK verilerini baz alarak büyümenim bileşenlerine baktığımızda ise, 2016 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %14,7 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı %29,8 oldu.

Devletin nihai tüketim harcamaları %7,3 gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %3 artış gösterdi. 2016 yılında mal ve hizmet ihracatı %2 azalırken, ithalat %3,9 arttı. Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2016 yılında bir önceki yıla göre %2,3 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı ise %59,5 oldu.

Grafiğe bakıldığında ise bu durumun özellikle 2009 yılından itibaren sürdüğü görülmektedir. Yani, 2009 itibari ile hanehalkı tüketimi ve sabit sermaye yatırımları hızla artmaya başlamışken devlet harcamaları ve ihracat artışı nispeten daha düşük düzeyde kalmıştır. Ayrıca yine hanehalkı tüketimi ve sabit sermaye yatırımlarının GSYH içindeki payı oldukça yüksek iken devlet harcamaları ve ihracatın payı düşük kalmıştır.

Grafik 1: Ekonomik Büyümenin Bileşenleri (Bin ABD $)

Yukarıdaki veriler göstermektedir ki Türkiye’de yaşanan büyüme son dönemde hanehalkının tüketimine dayalıdır. Ancak bu durum pek tabi sürdürülebilir bir durum değildir. Şöyle ki toplam talep iç ve dış talepten oluştuğuna göre sadece iç talebe değil dış talebe dayalı olarak da büyümek gereklidir. Sadece iç talebe ya da sadece dış talebe yönelmek bir ayağı kısa insana benzetilebilir. Çünkü, iç talebe yönelik büyüme ülkemizde bir yandan cari açık yarasını kaşırken bir yandan da enflasyona baskı yapabilmektedir.

Diğer yandan ihracata dayalı büyümenin ülkeye önemli katkıları bulunmaktadır. İhracata dayalı büyüme ihracat istihdam ve verimlilik artışına, teknolojik gelişime ve yayılıma, yönetim ve yönetişimde gelişime, rekabetçilikte artışa, ithalat için gerekli dövizin kazanılmasına vb. yol açarak ekonomik büyüme üzerinde önemli derecede etkili olmaktadır.

Ancak Türkiye için konuyu ele aldığımızda 24 Ocak 1980 kararlarıyla geçilen ihracata dayalı büyümenin ithalat artışını da beraberinde getirdiği sonucun görülmektedir. Öyle ki Türkiye’de ihracat artışları ithalat artışını gerektirmektedir; çünkü ihraç ettiğimiz mallar genellikle ithal ara malları kullanılarak üretilebilmektedir. Nitekim TÜİK verilerinden derlenen aşağıdaki grafik ithalatımızın çok büyük bir kısmının ara malından oluştuğu görülmektedir.

2017 (Ocak-Şubat) İthalat Bileşenleri

Türkiye’nin ihracata dayalı büyüyebilmesi ve aynı zamanda cari açığa çare olabilmesi için iki temel çözüm yolu vardır.

İlki, ihracat sektörlerinin ara malları ulusal kurumlardan satın almasıdır. Diğer bir ifadeyle ithal ikameci sistemi gerektirmektedir. Bu sistem, Türkiye’de 1960-80 arasında denenmiş, uygulama ile sanayileşmede hızlanma ve tasarruf sağlama gibi olumlu etkiler beklenmiştir. İhracata dayalı büyüme politikaları uygulayarak hızla büyüyen Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Tayvan gibi ülkeler Türkiye’ye örnek oluşturmuştur. Fakat aynı dönemde yaşanan petrol krizinin etkisiyle Türkiye’de döviz darboğazları yaşanmış, artan cari açık ve enflasyon sonucunda ithal ikameci sistem terk edilmiştir.

İkinci çözüm ise katma değeri yüksek ihracat yapmaktır. Yani yine ara malı ithal edilebilir ancak bu ara mallarla katma değeri çok yüksek nihai ürünler üretilmelidir ki Türkiye’nin hem ekonomik büyümesine hem de cari açığına ilaç olunabilsin. Verilere baktığımızda ise, Türkiye’de ihracat, düşük katma değerli ürünlerin ihracatını kapsamaktadır. Nitekim Şubat ayında en fazla ihracatı, 1 milyar 787 milyon dolar ile otomotiv sektörümüz yaparken, kimyevi maddeler sektörümüz 1 milyar 450 milyon dolar ile ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz ise 1 milyar 402 milyon dolar ile üçüncü sırada yer almıştır. Otomotiv sektörünün ihracatı, Türkiye adına önemli bir gelişme iken genel durum pek de olumlu görünmemektedir.

OECD’ye göre Türkiye genellikle düşük katma değerli ürünleri ihraç etmektedir. Bu durum Türkiye’yi eşdeğer diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırdığımızda daha iyi görülmektedir. Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere Türkiye'nin daha çok tekstil, ağaç-kağıt ve makine teçhizat ürünlerine ağırlık verdiği görülmektedir. Buna karşın, elektronik eşyalar ve elektrikli eşyalar gibi yüksek katma değerli eşyalarda OECD ülkelerinden oldukça geri kaldığımız görülmektedir.

İhracatın Sektörel Yapısı

Bu anlamda artık Türkiye’nin tüketime değil ihracata dayalı büyüme vakti gelmiş de geçiyor bile. Maliye Bakanı Naci Ağbal’a göre Türkiye son dönemlerde tüketim ağırlıklı büyümektedir. Bu nedenle Bakanlık yatırım ve ihracata dayalı büyüme gerçekleştirmek için çalışma başlatmıştır.

TÜİK’e göre, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %33,6’dır. Buna karşın yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Ocak ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,2’dir.

Diğer yandan İSMMMO’nun ''Türkiye Sanayi Üretimi ve Gerçekler'' raporuna göre Türkiye optik cihazlar, tıbbi görüntüleme cihazları, yazıcı ve kopyalama cihazları gibi yüksek teknoloji ürünlerinin başı çektiği 18 ürünü hala üretememiş durumdadır. Dolayısıyla ülkemizde acilen inovasyona ve Ar-Ge harcamalarına fon ayırmak zamanı gelmiştir.

Türkiye’nin inovasyon konusundaki konumu pek de iç açıcı değildir. Şöyle ki, inovasyon genellikle bir ülkeden yapılan patent başvuruları ile ölçülmektedir. Buna göre WIPO( Dünya patent örgütü) verilerine göre, elektrikli makine ve aparatlar alanında yapılan patent başvuruları Çin’de 37.778, Hindistan’da 1.355, Meksika’da 308 ve Türkiye’de ancak 11’dir. Bu anlamda ülkemizde Ar-Ge ve inovasyona önem verilmeli ve gerekirse bu alanlara devlet tarafından teşvik verilmelidir. Sonuç olarak, Tükiye’nin istikrarlı büyümeyi yakalaması, cari açık ve işsizlik sorunlarına çözüm bulabilmesi için mutlaka teknolojik inovasyon ve Ar-Ge'ye önem vererek katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi ve bu yolla da ihracatını arttırması gerekmektedir.

Not: Yazının hazırlanmasında ve verilerin toplanmasında katkıları için Arş. Gör. Mehmet ELA'ya teşekkürler.

Yayına hazırlayan: PROF.DR. MUSTAFA FEDAİ ÇAVUŞ - OSMANİYE