Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 13:29 TSİ- Osmaniye

Vali Kerem Al’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Mesajı

Osmaniye Valisi Kerem Al, 23 Nisan Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı.

Vali Al, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Bugün ülkemizin her köşesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıldönümünü ve bir milletin istiklalini ve çocuk masumiyetini bir araya getiren Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir heyecanla kutluyoruz. Bugünü bayram olarak kutlayan çocuklarımızın sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

23 Nisan 1920 , “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözünden hareketle ecdadımızın birlik ve beraberlikten ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler verdiği, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma adına Milli İradeyi hâkim kılıp Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirdiği, parlamenter demokrasimizin ve cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür.

23 Nisan, Çocuk Bayramı olmanın yanı sıra, millî hafızamızda özenle saklanan; hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescil edildiği tarihtir. Türk Milletinin ebediyen bağımsız yaşama hakkına sahip olduğunun ve bu bağımsızlığını da ancak milletin azmi ve kararlılığı ile sağlayacağının somut bir ifadesidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' diye övündüğü Cumhuriyeti kuran TBMM'nin açıldığı bu önemli gün, Anadolu'nun istiklali ve istikbalinde tayin edici bir gündür. Zira TBMM'nin açılışı, işgal altındaki yurdumuzun kurtuluşunda önemli bir merhaleyi teşkil etmiştir. TBMM, orduları dağılmış, silahlarına el konulmuş ve toprakları işgal edilmiş milletimizin yeniden diriliş mücadelesine öncülük ederek, büyük bir tarih yazmıştır. TBMM ülkemizin kalbi, demokrasimizin mabedi, bağımsızlık savaşımızın yönetildiği merkezdir. “Gazi Meclis” unvanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin taşıdığı kimliğin ve üstlendiği tarihi misyonun en veciz ifadesidir. TBMM, millet olarak kurtuluşumuzun, devlet olarak kuruluşumuzun kaynağıdır.

Sevgili çocuklar

TBMM'nin açıldığı bu özel günün aynı zamanda Atatürk tarafından sizlere bayram olarak armağan edilmesi çok büyük anlam taşımaktadır, Bu size duyulan güvenin en somut ifadesi olduğu gibi, varlığınızın bizler için ne kadar önemli olduğunun da göstergesidir. Sizler milletimizin en büyük zenginliği, umudusunuz.

Geleceğimizin teminatı olan sizlerin sağlıklı, sıhhatli, erdemli, bilimi ve teknolojiyi kullanan, bilimin ve aklın yol göstericiliğinde sorunlara çözüm üretebilen, araştıran, sorgulayan, milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; görev ve sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişmenizi önemsiyor, bu minvalde devletimizin bütün imkânlarıyla arkanızda olduğunu bilmenizi istiyorum.

Bu vesileyle, sizlerin ve bütün dünya çocuklarının; savaşın, çatışmaların, kavgaların olmadığı, çok daha güzel, huzurlu ve neşeli bir dünyada yaşamaları temennisi ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, Birinci Meclis üyelerini saygı, minnet ve şükranla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinizden öpüyorum."

Bugün 13:29 TSİ - Osmaniye 21 Okunma

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