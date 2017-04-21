Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Üç gün sürecek olan programın ilk gününde "Yaşar Kemal ve Benim Çukurova'm" konulu resim yarışması sergisinin açılışı ve "Yılanı Öldürseler" filminin özel gösterimi yapıldı. Vali Kerem Al ve Türk film Yapımcısı ve Yönetmen Abdurrahman Keskiner ile diğer protokol üyelerinin birlikte, Park 328 AVM Sergi salonda açılışını yaptığı sergide, 1012 resim arasından seçilen 50 ilkokul ve 50 ortaokul öğrencisinin eserleri yer aldı. Burada kısa bir konuşma yapan Vali Kerem Al, "Çukurova'nın çiçeğini böceğini, karıncasını, kelebeğini, nefis bir şekilde dile getirir. Romanlarının ülkesidir Çukurova, kahramanları Çukurovalıdır. O bakımdan Türkiye'nin önemli bir değeridir. Biz hepimiz onun sanat ve kültürüne sahip çıkacağız. Biz politik duruşlara bakmayacağız, genel olarak kendi bir değerimiz olarak kabul edeceğiz." diye konuştu. Resim sergisinin gezilmesinin ardından Yaşar Kemal'in yazdığı ve Türkan Şoray'ın oynayıp yönettiği, "Yılanı Öldürseler" filminin özel gösterimi yapıldı. Filmin gösteriminden önce Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan "Renklerle bir Yaşar Kemal Portresi" belgeselinin gösterimi izlendi. Ardından Özgentürk moderatörlüğünde Türkan Şoray ile birlikte küçük bir söyleşi gerçekleştirildi. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Türkan Şoray, filmin çekimi öncesinde ve sonrasında yaşanan anılarını konuklarla paylaştı.İlk günkü etkinliklere, Vali Kerem Al, Belediye Başkan Vekili Yener Tuncer, OKÜ Rektrü prof. Dr. Orhan Büyükalaca, Türk yazar ve gazeteci Zeynep Oral, Türk film yapımcısı ve yönetmen Abdurrahman Keskiner, Oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay, Besteci Mazlum Çimen, Yazar Ali Eyboğlu, Metin Celal, Avukat Turgut Kazan, Uğur Tugay, Metin Deniz, Onur Bilge Kula, Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban ve Türk oyuncu, senarist ve yönetmen Türkan Şoray katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE