Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 14:10 TSİ- Osmaniye

Tahta Araba Yarışlarına İlgi Yoğundu

Osmaniye Belediyesi Geleneksel 2.Çocuk Oyunları Ve Oyuncakları Festivali Renkli Geçiyor

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "2’inci Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali" kapsamında tahta araba yarışı yapıldı. Osmaniye’de ilk defa düzenlenen tahta araba yarışlarına 7-14 yaş gurubu 120 çocuk katıldı. Tahtadan yapılmış arabalarla birbirleriyle yarışan çocuklar birinci olabilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Dereobası yolunda yapılan yarışlarda sevinçleri ve heyecanları yüzlerinden okunan çocuklar pisti tamamlamak için bütün hünerlerini sergilediler.

Veliler yapılan yarışmalar ile ilgili konuşmalarında, Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen unutulmaya yüz tutmuş oyunları tekrardan çocuklarımıza sunarak hem anılarımızı tazelediler hem de bizlerin oynadığı oyunları çocuklarımıza aktarılmasını sağladılar. Veliler olarak çocuklar kadar bizlerde heyecanlandık eğlendik. Osmaniye Belediyesine kültür değerlerimizi yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz dediler.

Yarışmaya katılan çocuklar ise tahta araba kullanmanın farklı bir duygu ve çok eğlenceli olduğunu ifade ettiler.

Tahta araba yarışlarında derceye girenler, Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Abdurrahman Öz birinci, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Bekir Özdemir ikinci ve Salih Bahçeli İlkokulu öğrencisi Bilal Egetürk üçüncü oldular.

Tahta araba yarışlarına katılan tüm çocuklara Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Bugün 14:10 TSİ - Osmaniye 55 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Atletizmde derece alan öğrencilere ödül mask

Atletizmde derece alan öğrencilere ödül

Kızılaycı Müftü Bestami Aksuanıldı mask

Kızılaycı Müftü Bestami Aksuanıldı

En çok tercih edilen meslekler tanıtılacak mask

En çok tercih edilen meslekler tanıtılacak

Meslek Kursları seçmeleri yapıldı mask

Meslek Kursları seçmeleri yapıldı
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 567
Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı mask

Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı

Osmaniye'de kaza: 1 ölü mask

Osmaniye'de kaza: 1 ölü

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü mask

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü

MHP'de operasyon başladı mask

MHP'de operasyon başladı

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı mask

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı

Düziçi'nde genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı mask

Düziçi'nde genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

Diş Hastanesinde Çocuklara diş sağlığı anlatıldı mask

Diş Hastanesinde Çocuklara diş sağlığı a...

Osmaniye'de yeni doğa rotaları mask

Osmaniye'de yeni doğa rotaları

Atletizmde derece alan öğrencilere ödül mask

Atletizmde derece alan öğrencilere ödül

Kızılaycı Müftü Bestami Aksuanıldı mask

Kızılaycı Müftü Bestami Aksuanıldı

En çok tercih edilen meslekler tanıtılacak mask

En çok tercih edilen meslekler tanıtılacak

Miniklere doğal afet eğitimi mask

Miniklere doğal afet eğitimi

Meslek Kursları seçmeleri yapıldı mask

Meslek Kursları seçmeleri yapıldı

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 567