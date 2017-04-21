Tahta Araba Yarışlarına İlgi Yoğundu

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "2’inci Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali" kapsamında tahta araba yarışı yapıldı. Osmaniye’de ilk defa düzenlenen tahta araba yarışlarına 7-14 yaş gurubu 120 çocuk katıldı. Tahtadan yapılmış arabalarla birbirleriyle yarışan çocuklar birinci olabilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Dereobası yolunda yapılan yarışlarda sevinçleri ve heyecanları yüzlerinden okunan çocuklar pisti tamamlamak için bütün hünerlerini sergilediler.

Veliler yapılan yarışmalar ile ilgili konuşmalarında, Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen unutulmaya yüz tutmuş oyunları tekrardan çocuklarımıza sunarak hem anılarımızı tazelediler hem de bizlerin oynadığı oyunları çocuklarımıza aktarılmasını sağladılar. Veliler olarak çocuklar kadar bizlerde heyecanlandık eğlendik. Osmaniye Belediyesine kültür değerlerimizi yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz dediler.

Yarışmaya katılan çocuklar ise tahta araba kullanmanın farklı bir duygu ve çok eğlenceli olduğunu ifade ettiler.

Tahta araba yarışlarında derceye girenler, Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Abdurrahman Öz birinci, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Bekir Özdemir ikinci ve Salih Bahçeli İlkokulu öğrencisi Bilal Egetürk üçüncü oldular.

Tahta araba yarışlarına katılan tüm çocuklara Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.