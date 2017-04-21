Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Çocuklarımız İçin Ne Yapsak Azdır”

Osmaniye’nin güler yüzlü ve çocukları çok seven Belediye Başkanı Kadir Kara, başta ilimizin “Mutlu Çocukları” olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

“23 Nisan 1920, Türk halkı için önemli bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Dünya barışının simgesi olarak gördüğü dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bizimde aziz Atatürk gibi Türkiye’nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenimiz ve umudumuz tamdır. Osmaniye Belediyesi olarak çocuklarımızı şehrin ve ülkenin geleceği olarak görüyor ve onlar için hizmetin en güzelini vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda bu güne kadar kentimizin bütün mahallelerine çocuk oyun alanları ve parklar yaptık. dünyada olan bizde neden olmasın diyerek bölgenin en donanımlı tematik MASAL PARKI’nı yapıyoruz. İnanıyorum ki bu MASAL PARK, çocuklarımızın oyun ve eğlenme ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacaktır.

“Çocuklarımız için ne yapsak azdır” anlayışı ile yine onların Bayramın da dedelerinin, babalarının oynadıkları oyunları öğrensinler, kağıttan uçak yaparak uçurmanın keyfini yaşasınlar, kriştek çevirip büyükleriyle birlikte oynasınlar, sek sek sekerek birdirbir oyununu öğrensinler, ip atlamak nedir, bilsinler, diye “Geleneksel Çocuk oyunları festivali düzenledik, geleceğin mimarları geçmişte oynanan oyunları bizzat yaşasınlar istedik. Unutulmamalıdır ki; çocuklarımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin teminatıdır, barışın ve umudun simgesidir. Dolayısıyla Türk çocuklarını mutlu edebilmek, onlara iyi bir gelecek sunabilmek, çocuklarımıza milli ve manevi değerler aşılayarak, topluma faydalı bireyler oluşturmak hepimizin görevidir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü en derin sevgi ve saygıyla anıyor, Büyük Türk Milletinin ve sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlu