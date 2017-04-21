Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 14:18 TSİ- Osmaniye

Başkan Kadir Kara, Miraç Kandilini Kutladı

Başkan Kara, 23 Nisan Pazar günü akşam idrak edilecek olan Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kara mesajında; “ Mübarek üç ayların ilki Recep Ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili Peygamberimizin, Allah'ın huzuruna çıkarıldığı ve beş vakit namazın farz kılındığı mübarek gecedir. Bu mübarek gecede gönül dünyamızı Allah aşkı ve Hz. Muhammed (S.A.V) sevgisiyle dolduralım. Kandilimizi Peygamber efendimize bol bol salat ve selam okuyarak, hastalarımızı, yaslılarımızı ziyaret ederek, yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek idrak edelim.

Bu duygu ve düşüncelerle Osmaniyeli hemşerilerimin mübarek Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, ülkemiz ve milletimiz için birlik ve beraberliğimizin sonsuza dek daim olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.” Dedi.

Bugün 14:18 TSİ - Osmaniye 31 Okunma

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