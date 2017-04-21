Osmaniye'de 225 kişi tutuklandı

Osmaniye Emniyet Müdürlügünce yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi.
İlimizde Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (3416) kişi yakalanmış, bunlardan (225) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
Söz konusu üç aylık dönemde meydana gelen olaylarda (23 Adet) Tabanca, (40 Adet) Av Tüfeği, (16 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (51 Adet) Bıçak, (168,44 Gram) Eroin Maddesi, (543 Kilo 825,86 Gram) Esrar Maddesi, (87,01 Gram) Metamfetamin Maddesi, (49 Adet) Extacy Hap, (60 Kök) Hint Keneviri, (359.185 Paket) Kaçak Sigara, (32 Adet) Cep Telefonu, (4 Adet) Şarj Aleti, (1 Adet) Sahte 200 TL, (22 Adet) Sahte 100 TL, (4 Adet) Sahte 50 TL, (18 Adet) Sahte 20 TL, (1 Adet) Sahte Nüfus Cüzdanı, (1 Adet) Sahte Araç Ruhsatı, (3 Adet) Sahte Çek ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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