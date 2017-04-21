Osmaniye'de süt hijyeni eğitimi kursu açıldı

Sağlam, "​Onuncu Kalkınma Planı Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı Eylem Planı kapsamında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmekte olan "Gıda Güvenirliğinin Arttırılması Bileşeni" çerçevesinde birincil üretim dahil, gıda arz zincirinde yer alan üreticilerin gıda güvenirliğine dair bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalıkları oluşturulması için Süt Hijyeni Kursu Merkez İlçemizde açılmıştır." dedi. İbrahim Sağlam, katılımcı kursiyerlere kurs hakkında bilgi vererek, bu kapsamda iki eğitim daha yapılacağını belirtti. 23 çiftçinin katılımı ile Süt Üreticileri Birliği toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimlere Gıda Yüksek Mühendisi Onur Tenekeci ve Veteriner Hekim Ahmet Öztekin tarafından verilmekte olduğu kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE