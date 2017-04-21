Başak Gazetesi
13° OSMANİYE
Bugün 17:48 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de süt hijyeni eğitimi kursu açıldı

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürü İbrahim Sağlam, süt hijyeni eğitimi kursunun açıldığını bildirdi.

Sağlam, "​Onuncu Kalkınma Planı Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı Eylem Planı kapsamında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmekte olan "Gıda Güvenirliğinin Arttırılması Bileşeni" çerçevesinde birincil üretim dahil, gıda arz zincirinde yer alan üreticilerin gıda güvenirliğine dair bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalıkları oluşturulması için Süt Hijyeni Kursu Merkez İlçemizde açılmıştır." dedi. İbrahim Sağlam, katılımcı kursiyerlere kurs hakkında bilgi vererek, bu kapsamda iki eğitim daha yapılacağını belirtti. 23 çiftçinin katılımı ile Süt Üreticileri Birliği toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimlere Gıda Yüksek Mühendisi Onur Tenekeci ve Veteriner Hekim Ahmet Öztekin tarafından verilmekte olduğu kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:48 TSİ - Osmaniye 51 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Müdür Çelik'ten kitap okuma yarışması birincisine ödül mask

Müdür Çelik'ten kitap okuma yarışması birincisine ödül

Osmaniye'de süt hijyeni eğitimi kursu açıldı mask

Osmaniye'de süt hijyeni eğitimi kursu açıldı

Atletizmde derece alan öğrencilere ödül mask

Atletizmde derece alan öğrencilere ödül

Kızılaycı Müftü Bestami Aksuanıldı mask

Kızılaycı Müftü Bestami Aksuanıldı
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 568
Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı mask

Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı

Osmaniye'de kaza: 1 ölü mask

Osmaniye'de kaza: 1 ölü

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü mask

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü

12 yaşında öğrenci intiharı seçti mask

12 yaşında öğrenci intiharı seçti

MHP'de operasyon başladı mask

MHP'de operasyon başladı

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı mask

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı

Tahta Araba Yarışlarına İlgi Yoğundu mask

Tahta Araba Yarışlarına İlgi Yoğundu

Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali Başladı mask

Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Vali Kerem Al’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Mesajı mask

Vali Kerem Al’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı...

İhracata Dayalı Büyüme Zamanı! mask

İhracata Dayalı Büyüme Zamanı!

Diş Hastanesinde Çocuklara diş sağlığı anlatıldı mask

Diş Hastanesinde Çocuklara diş sağlığı anlatıldı

Osmaniye'de yeni doğa rotaları mask

Osmaniye'de yeni doğa rotaları

Atletizmde derece alan öğrencilere ödül mask

Atletizmde derece alan öğrencilere ödül

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 568