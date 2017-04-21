Müdür Çelik'ten kitap okuma yarışması birincisine ödül

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, 'Milli Birlik ve Kahramanlık' konulu kitap okuma yarışmasında birinci olan Lisesi öğrencisi Tuğçe Akduman'ı açtın ile ödüllendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından, kitap okumayı sevdirerek okuma kültürünün ve kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi; milli, manevi ve evrensel değerlere duyarlı ve etkili olarak değerlendirilmesi amacı ile Osmaniye ili genelinde 'Milli Birlik ve Kahramanlık' konulu kitap okuma yarışması düzenlendi.Yarışmada birinci olan Kadirli 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Tuğçe Akduman, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Rüveyda Çam ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i makamında ziyaret ettiler. Müdür Çelik, Tuğçe Akduman'ı başarısından dolayı tebrik ederek altın ile ödüllendi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE