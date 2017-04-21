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Bugün 17:54 TSİ- Osmaniye

12 yaşında öğrenci intiharı seçti

Osmaniye'de ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Rıdvan Görür, kendisini tahta merdivene iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam merkeze bağlı Dereobası Köyü'nde meydana geldi. Babası 2 yıl önce hayatını kaybedince annesi Sultan Görür ile birlikte yaşayan Rıdvan Görür, evde kimsenin olmadığı sırada tahta merdiven basamağına iple kendini astı. Bahçeden eve gelince oğlunun ipe asılı cesediyle karşılaşan anne Görür, sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen jandarma ekibinin incelemesinin ardından Görür'ün cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma intiharla ilgili soruşturma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:54 TSİ - Osmaniye 1635 Okunma

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