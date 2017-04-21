Başak Gazetesi
13° OSMANİYE
Bugün 22:16 TSİ- Osmaniye

Hemşehrimiz Selçuk Telli, HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına Atandı

Hemşehrimiz Adalet Bakanlığı Müfettişi Selçuk TELLİ, HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına atandı.

BÜYÜT

Hemşehrimiz Adalet Bakanlığı Müfettişi Selçuk TELLİ, HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına atanmıştır. Değerli Hemşehrimiz TELLİ 'yi tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yrd. Selçuk TELLİ kimdir?

17.09.1977 tarihinde dünyaya gelmiş olup, ilk, orta ve lise düzeyindeki eğitimini, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaptıktan sonra, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans öğrenimini 1998 yılında; Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı'nda sürdürdüğü lisans üstü çalışmalarını ise, 2010 yılında tamamlamıştır.

2002 yılında mesleğe başlayarak sırasıyla, Hatay, Göksun, Cihanbeyli, Mardin Hâkimi olarak çalışmış, ardından Yargıtay'da dört ay süren meslek içi eğitime katılım sağlamış, akabinde 2011 yılında Adalet Müfettişi olarak atanmıştır. 12.02.2013 tarihinde, TBMM bünyesinde kurulan Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlâllerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda görevlendirilmiştir. 13.03.2017 tarihinde, HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Hemşehrimiz TELLİ, İngilizce bilmektedir.

Bugün 22:16 TSİ - Osmaniye 195 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Müdür Çelik'ten kitap okuma yarışması birincisine ödül mask

Müdür Çelik'ten kitap okuma yarışması birincisine ödül

Osmaniye'de süt hijyeni eğitimi kursu açıldı mask

Osmaniye'de süt hijyeni eğitimi kursu açıldı

Atletizmde derece alan öğrencilere ödül mask

Atletizmde derece alan öğrencilere ödül

Kızılaycı Müftü Bestami Aksuanıldı mask

Kızılaycı Müftü Bestami Aksuanıldı
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 568
Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı mask

Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı

Osmaniye'de kaza: 1 ölü mask

Osmaniye'de kaza: 1 ölü

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü mask

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü

12 yaşında öğrenci intiharı seçti mask

12 yaşında öğrenci intiharı seçti

MHP'de operasyon başladı mask

MHP'de operasyon başladı

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı mask

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı

Osmaniye'de 225 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de 225 kişi tutuklandı

Başkan Kadir Kara, Miraç Kandilini Kutladı mask

Başkan Kadir Kara, Miraç Kandilini Kutladı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Çocuklarımız İçin Ne Yapsak Azdır” mask

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Çocuklarımız İçin Ne...

Tahta Araba Yarışlarına İlgi Yoğundu mask

Tahta Araba Yarışlarına İlgi Yoğundu

Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali Başladı mask

Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Vali Kerem Al’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Mesajı mask

Vali Kerem Al’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı...

İhracata Dayalı Büyüme Zamanı! mask

İhracata Dayalı Büyüme Zamanı!

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 568