Hemşehrimiz Selçuk Telli, HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına Atandı

Hemşehrimiz Adalet Bakanlığı Müfettişi Selçuk TELLİ, HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına atanmıştır. Değerli Hemşehrimiz TELLİ 'yi tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yrd. Selçuk TELLİ kimdir?

17.09.1977 tarihinde dünyaya gelmiş olup, ilk, orta ve lise düzeyindeki eğitimini, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaptıktan sonra, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans öğrenimini 1998 yılında; Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı'nda sürdürdüğü lisans üstü çalışmalarını ise, 2010 yılında tamamlamıştır.

2002 yılında mesleğe başlayarak sırasıyla, Hatay, Göksun, Cihanbeyli, Mardin Hâkimi olarak çalışmış, ardından Yargıtay'da dört ay süren meslek içi eğitime katılım sağlamış, akabinde 2011 yılında Adalet Müfettişi olarak atanmıştır. 12.02.2013 tarihinde, TBMM bünyesinde kurulan Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlâllerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda görevlendirilmiştir. 13.03.2017 tarihinde, HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Hemşehrimiz TELLİ, İngilizce bilmektedir.