Başak Gazetesi
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Dün 17:06 TSİ- Osmaniye

Osmaniyespor profesyonel lige yükseldi

Yaklaşım 10 yıl önce amatör lige düşen Osmaniyespor, Antalya'da Altındaşspor'u 1-0 yenerek 3. profesyonel lige çıktı.

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Bugün Antalya Akdeniz Üniversitesi stadyumunda Ankara Altındağ Belediyesporla karşılaşan ve maçı 1-0 kazanan Osmaniyespor Türkiye 3. profesyonel lige yükseldi.

Futbol tarihinde bugün Osmaniye için tarihi bir gün. 10 yıl önce talihsiz bir şekilde düştüğümüz Türkiye 3. profesyonel ligine yeniden yükseldik

Bu önemli maçı izlemeye giden tüm protokol üyelerine, taraftarlarımıza ve bayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz.

Dün 17:06 TSİ - Osmaniye 407 Okunma

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