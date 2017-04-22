Osmaniyespor profesyonel lige yükseldi

Bugün Antalya Akdeniz Üniversitesi stadyumunda Ankara Altındağ Belediyesporla karşılaşan ve maçı 1-0 kazanan Osmaniyespor Türkiye 3. profesyonel lige yükseldi.

Futbol tarihinde bugün Osmaniye için tarihi bir gün. 10 yıl önce talihsiz bir şekilde düştüğümüz Türkiye 3. profesyonel ligine yeniden yükseldik

Bu önemli maçı izlemeye giden tüm protokol üyelerine, taraftarlarımıza ve bayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz.