Toprakkale Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtar Adayı Aykut Daban'ın 23 Nisan Çocuk Bayramı Mesajı

Toprakkale Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtar Adayı Aykut Daban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı. AYKUT DABAN mesajında, “Ulusal egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 97. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 23 Nisan 1920 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı, milli tarihimiz açısından müstesna bir yere sahip olan gündür. Milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla yönetimi ele aldığını, geleceğini belirleme hakkının yalnız kendisinde olduğunu, bu hakkı hiçbir güce devretmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günü bayram olarak armağan ettiği çocuklarımız, umudumuz ve geleceğimizin güvencesidir. Çocuklarımıza ve gençlerimize vatandaşı olmaktan gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak en büyük hedefimizdir. Bu vesileyle, halkımızın ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm hemşerilerime sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.