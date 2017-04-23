Bekirhan Uyutmaz'ın 23 Nisan ve Kandil mesajı

Milletimizin en değerli varlığı çocukların sevgi ve saygının temsilcileri, geleceğimizin güvencesi olduğunu belirten BEKİRHAN UYUTMAZ mesajında şunları kaydetti: “23 Nisan, Türk milletinin işgallere, bölünmeye karşı bütün imkânlarını seferber ederek dünyaya varlığını kanıtladığı gün olarak tarihteki yerini almıştır. Bu Bayram Türkiye Cumhuriyetinin çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Geleceğimizi ve bu güzel vatanımızı, yarınlarımız olan çocuklarımıza emanet edeceğiz. Bu vesileyle, milletimizin ve tüm Toprakkaleli hemşerilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum." "Miraç Kandili birlik ve kardeşliğe vesile olsun" Bekirhan Uyutmaz, Miraç Kandilinin birlik ve kardeşliğe vesile olması temennisinde de bulunarak, “Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir. Miraç Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) mucizevi bir yolculukla Cenab-ı Hakkın huzuruna kabulü anlamına gelmektedir” dedi. BEKİR UYUTMAZ, “İslam âlemi için büyük müjdeler veren ve hakikat içerisinde doğrulukla geçirmemiz gereken mübarek Miraç Kandil’inin ve üç ayların, birlik ve kardeşliğe vesile olmasını dilerim. Bu mübarek geceyi fırsat bilerek manevi açıdan en güzel şekilde değerlendirmemiz gerekir. Bu önemli günlerde çevremizle, yakınlarımızla olan bağlarımızı gözden geçirirken, doğruluğun, dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu unutmayalım. Miraç kandilinin ülkemizde ve dünya da barışa vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz eder, başta meslektaşlarım olmak üzere, milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Miraç Kandil’ini en içten duygularımla tebrik ederim” diye konuştu.