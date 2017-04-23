Bir millet ve devlet olarak yeniden tarih sahnesine çıkma yolunda önemli kararlar alan, en önemlisi de millet egemenliğini esas alarak kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 97 yaşında. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu günü çocuklarımıza armağan ederek, gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymuştur. Bu vesileyle geleceğin Toprakkale’sini ve Türkiye’sini emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.'' dedi
Bugün 01:13 TSİ- Osmaniye
Başkan İbrahim Demirci "23 Nisan Bir Ulusun Yeniden Yükselişidir"
"23 Nisan, Türk milletinin işgallere, bölünmeye karşı bütün imkânlarını seferber ederek dünyaya varlığını kanıtladığı gün olarak tarihteki yerini almıştır.
Bugün 01:13 TSİ - Osmaniye 12 Okunma
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