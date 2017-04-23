MHP İlçe Başkanı Sami Demir’in Miraç Kandili Ve 23 Nisan Mesajı

Başkan Sami Demir mesajında; Kandiller insanların gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin daha güçlü olmasını sağlayan önemli ve özel gecelerdir. Asırlardır büyük bir heyecanla kutladığımız mübarek Miraç Kandili Müslüman kardeşlerimizin inanç ve kültür dünyalarında vazgeçilmesi mümkün olmayan bir öneme sahiptir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) mucizelerle dolu olan yolculuğunun başladığı Miraç gecesi bizlere yüce Allah’ın rızasıyla nice güzel derecelere erişebileceğimizin açık bir göstergesidir.

Birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu hassas dönemde böyle mübarek kandil gecelerinin önemi bir kat daha fazla artmaktadır. Bizi birbirimize yaklaştıran mübarek kandiller yardımlaşmaya, güzel ahlaka, hoşgörüye ve kurtuluşa giden yolun habercileridir. Müslümanlar olarak yapılan tüm engellemelere rağmen inancımızın bir gereği olarak dinimize sıkı sıkıya sarılmalı ve İslam’ın yolunda hızla ilerlemekten asla taviz vermemeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandilinin tüm insanlığın huzuru için iyiliğe, barışa, dostluğa ve kardeşliğe vesile olmasını temenni eder, Toprakkaleli vatandaşlarımın ve tüm İslam âleminin kandillerini kutlar, Ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim.

ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR

MHP Toprakkale İlçe Başkanı Sami Demir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 97. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

İlçe Başkanı Sami Demir Yayınladığı Kutlama Mesajında; Ulusal egemenliğimizin sembolü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına millet olarak ulaşmanın gururunu bir kez daha yaşamakta ve çocuklarımıza armağan edilen bu bayramı 7’den 70’e hep birlikte kutlamaktayız. 23 Nisan 1920 tarihi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, milli ve manevi değerlerimiz açısından önemi büyük olan bir gündür.

Tarihi şeref ve şanla dolu olan Türk milleti, Meclisin açılmasıyla birlikte bağımsızlığını ilan ettiğini, geleceğini belirleme konusundaki kararın hiçbir dış güce boyun eğmeyecek şekilde yalnız kendisinde olduğunu tüm dünyaya duyurmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza Bayram olarak armağan ettiği bu önemli günü 97 yıldır coşkuyla kutluyor ve ilelebet de gururla kutlamaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, milli mücadelemizde kahramanlık örneği sergileyen tüm aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruma