Başkan Eroğlu’nun Miraç Kandili Kutlama Mesajı

“Peygamber Efendimizin (s.a.v) kutlu bir yolculuk sonunda Cenab-ı Hakk’a ulaştığı Miraç Gecesi’ni idrak edeceğiz. Miraç, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş, arınma ve Allah’a yükseliştir. Miraç gibi kutsal gün ve geceler, bizi birbirimize yakınlaştıran, bizlere ferdi ve içtimai hayatımızda iman, ibadet ve ahlak bakımından kendimize çeki düzen verme, yenileme, ümitsizlikten kurtulma, geleceğe ümitle bakma fırsatı ve beraberliğimizi güçlendiren unsurlardır. Bu önemli günlerde çevremizle, yakınlarımızla olan bağlarımızı gözden geçirirken, doğruluğun, dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu unutmayalım.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülke olarak bir kez daha bu geceyi idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşarken, Miraç Kandil’inin Müslüman dünyasının dirilişine sebep olması temenni ediyor, rahmet ve mağfiret gecesi Miraç Kandil’inin tüm hemşerilerime ve Türk İslâm âlemine barış, huzur getirmesini ve bütün Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.