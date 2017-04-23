Osmaniye'de Yaşar Kemal Sempozyumu

Osmaniye'de, Türk edebiyatının usta isimlerinden Yaşar Kemal'in anısına bu yıl ilki düzenlenen 'Yaşar Kemal Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali' etkinlikleri kapsamında 'Yaşar Kemal Sempozyumu' düzenlendi. OKÜ'de ki sempozyuma Vali Kerem Al, Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Baro Başkanı Dilem Aksoy, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve Festival için Osmaniye'ye gelen pek çok konuk dinleyici olarak katıldı.Yaşar Kemal Platformu Üyelerinden Ebru Aksoy, açılış konuşmasında, Yaşar Kemal Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivalinin düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.Daha sonra konuşan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ise Yaşar Kemal'in kitaplarında Çukurova'yı anlattığı bölümleri okuyarak, "Eşsiz kalemiyle eserlerini özgün bir anlatıma döndüren usta kalemin betimlemesinin bu gücü, yaşadığı topraklara sevdası ve yörenin sözlü edebiyatın kendine özgü anlatımıyla harmanlanmasından gelir" diye konuştu. Yaşar Kemal'in eserleriyle ölümsüzleştiğini belirten Prof. Dr. Türk, "Yaşar Kemal'in kitapları nesiller boyunca okunacak ve Anadolu'yu dünyaya tanıtacaktır" dedi.

VALİ KEREM AL: YAŞAR KEMAL, EDEBİYATIMIZIN ULU ÇINARIDIR

Vali Kerem Al ise yaptığı konuşmada, zengin edebiyatımızın evrensel eserler veren, dünyaca meşhur söz ustası Yaşar Kemal'i anmak için düzenlenen etkinlikte bulunmaktan ve festival dolayısıyla gelen konukları Osmaniye'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Vali Al, "Çukurova mümbit topraklara sahip bir coğrafyadır. Verimlilik sadece ürün anlamında değildir, bu topraklarda aynı zamanda sanatın her kolunda ürünler veren sanatçılar da yetişmiştir. Bu sanatçıların en önemlilerinden biri olan Yaşar Kemal'i bugün burada hep birlikte anıyoruz. Yaşar Kemal, Çukurova coğrafyasının gür bir sesidir, edebiyatımızın ulu çınarıdır. Çukurova'yı onun kadar güzel anlatan başka bir yazar yoktur. Çukurovalılar olarak, Türkiye olarak yazarımızla övünüyoruz." diye konuştu. Dünya edebiyatının devi olan Yaşar Kemal'in gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen festivalin uzun soluklu olmasını temenni eden Vali Al, emeği ve katkısı olan herkesi kutlayarak sözlerine son verdi.Açılış konuşmalarının ardından Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan “Bir Yudum İnsan; Yaşar Kemal” adlı belgeselin gösterimi yapıldı. Yazar Adnan Binyazar’ın “Dede Korkut’tan Yaşar Kemal’e Ağıt Kültürü” başlıklı makalesinin okunmasının ardından Sempozyumun “Yaşar Kemal Edebiyatında Çocuk” başlıklı ilk bölümüne geçildi. Yalvaç Ural moderatörlüğünde gerçekleştirilen birinci bölümde Eleştirmen-Yazar Feridun Andaç, Yazar Prof. Dr. Sedat Sever ve Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Seza Yılancıoğlu konuştu. Sempozyumun "Yaşar Kemal Araştırmaları Nasıl Yürütülmelidir?" başlıklı ikinci bölümünde ise Ayşe Semiha Baban Göğceli moderatörlüğünde Yazar Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Yazar Prof. Dr. Kenan Mortan ve Yazar Prof. Dr. Sedat Sever konuşmalarını gerçekleştirdiler. Program düzenlenen kokteyl ile son buldu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE