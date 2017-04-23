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Bugün 01:34 TSİ- Osmaniye

Tügva Üniversite Ekibinden Kutlu Doğum Etkinliği

Türkiye Gençlik Vakfı Osmaniye Yüksek Öğrenim Koordinatörlüğü Kutlu Doğum haftası münasebetiyle Osmaniye Korkutata Üniversitesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

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Üniversite öğrencilerine Gül suyu ve lokum ikram eden TÜGVAYÖK ekibi aynı zamanda hazırlamış oldukları içerisinde Hadis-i Şerif yazılı kağıtları da hediye etti.

Konuyla alakalı açıklama yapan TÜGVA YÖK Koordinatörü Mücahit Emre YÜKSEK,Peygamber Efendimizin S.A.V sünneti bize bıraktığı en güzel hediyedir.

Bizler Kitabımıza ve Onun sünnetlerine sımsıkı sarıldıkça ancak doğruya ve güzele ulaşabiliriz.

Bu vesile ile biz de öğrenci kardeşlerimize bu Sünnetleri ve hadisleri hatırlatmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Dedi.

Kısa sürede yüzlerce öğrenciye ulaşan TÜGVA YÖK ekibi bu güzel etkinlikten dolayı Üniversite öğrencilerinin de takdirini kazandı.

Bugün 01:34 TSİ - Osmaniye 7 Okunma

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