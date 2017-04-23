Başkan Eroğlu’ndan 23 Nisan Mesajı

Eroğlu'nun mesajında " Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 97 yıl önce bağımsız Türk Devletinin temellerinin atıldığı ve çocuklarımıza bayram olarak armağan ettiği bu anlamlı gün, milletimizin gurur ve coşku günüdür.Geleceğe en güzel yatırım ve kazanç olan çocuklarımıza ait bir gündür. Bu günün anlam ve manası çok değerlidir. Bu güzel günde tüm dünya çocukları barış ve huzurun öncüsü olacaktır. Çocuklarımız kırılgan küçük çınarlarımızdır. İlerde bulunduğu toprağa kök salacak koca bir çınar olacaklar ve bu ülkenin umudu olacaklar" diyen Eroğlu mesajına şu şekilde devam etti.

Gözlerindeki umut ışığında ülkemizin aydınlık geleceğini gördügümüz çocuklarımız, küçücük bedenlerinde atan kocaman yürekleriyle bizleri geleceğe taşıyorlar. Ülkemizin huzuru ve gelişmesi için yarınları kucaklamaya hazırlanan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en önemli gayemizdir.

Gelecegimizin teminatı olan çocukların kendilerini geliştirmeleri, araştıran ve sorgulayabilen donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak biz büyüklerin en önemli görevlerinden biridir. Çocuklarımızın, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır. Bu sebep ile çocuklarımıza sahip çıkacak onların yarına daha umutlu ulaşması için iyi örnek olmaya gayret edeceğiz. Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek ‘bayram’ olan bu günde; kalplerindeki masumiyeti gözlerindeki ışıkla bugünümüzü ve yarınımızı aydınlatan çocuklarımızın sağlıklı bir aile ve toplum yapısı içinde büyümelerini temenni ediyorum. Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. Türk Milleti her daim geleceğine sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.