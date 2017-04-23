Başak Gazetesi
17° OSMANİYE
Bugün 01:40 TSİ- Osmaniye

Başkan Eroğlu’ndan 23 Nisan Mesajı

Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Eroğlu'nun mesajında " Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 97 yıl önce bağımsız Türk Devletinin temellerinin atıldığı ve çocuklarımıza bayram olarak armağan ettiği bu anlamlı gün, milletimizin gurur ve coşku günüdür.Geleceğe en güzel yatırım ve kazanç olan çocuklarımıza ait bir gündür. Bu günün anlam ve manası çok değerlidir. Bu güzel günde tüm dünya çocukları barış ve huzurun öncüsü olacaktır. Çocuklarımız kırılgan küçük çınarlarımızdır. İlerde bulunduğu toprağa kök salacak koca bir çınar olacaklar ve bu ülkenin umudu olacaklar" diyen Eroğlu mesajına şu şekilde devam etti.

Gözlerindeki umut ışığında ülkemizin aydınlık geleceğini gördügümüz çocuklarımız, küçücük bedenlerinde atan kocaman yürekleriyle bizleri geleceğe taşıyorlar. Ülkemizin huzuru ve gelişmesi için yarınları kucaklamaya hazırlanan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en önemli gayemizdir.

Gelecegimizin teminatı olan çocukların kendilerini geliştirmeleri, araştıran ve sorgulayabilen donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak biz büyüklerin en önemli görevlerinden biridir. Çocuklarımızın, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır. Bu sebep ile çocuklarımıza sahip çıkacak onların yarına daha umutlu ulaşması için iyi örnek olmaya gayret edeceğiz. Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek ‘bayram’ olan bu günde; kalplerindeki masumiyeti gözlerindeki ışıkla bugünümüzü ve yarınımızı aydınlatan çocuklarımızın sağlıklı bir aile ve toplum yapısı içinde büyümelerini temenni ediyorum. Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. Türk Milleti her daim geleceğine sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.

Bugün 01:40 TSİ - Osmaniye 5 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
MHP İlçe Başkanı Sami Demir’in Miraç Kandili Ve 23 Nisan Mesajı mask

MHP İlçe Başkanı Sami Demir’in Miraç Kandili Ve 23 Nisan Mes...

Başkan İbrahim Demirci "23 Nisan Bir Ulusun Yeniden Yükselişidir" mask

Başkan İbrahim Demirci "23 Nisan Bir Ulusun Yeniden Yükseliş...

Bekirhan Uyutmaz'ın 23 Nisan ve Kandil mesajı mask

Bekirhan Uyutmaz'ın 23 Nisan ve Kandil mesajı

Toprakkale Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtar Adayı Aykut Daban'ın 23 Nisan Çocuk Bayramı Mesajı mask

Toprakkale Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtar Adayı Aykut...
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 570
Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı mask

Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı

12 yaşında öğrenci intiharı seçti mask

12 yaşında öğrenci intiharı seçti

Osmaniye'de kaza: 1 ölü mask

Osmaniye'de kaza: 1 ölü

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü mask

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü

Osmaniye'de 225 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de 225 kişi tutuklandı

MHP'de operasyon başladı mask

MHP'de operasyon başladı

MHP İlçe Başkanı Sami Demir’in Miraç Kandili Ve 23 Nisan Mesajı mask

MHP İlçe Başkanı Sami Demir’in Miraç Kan...

Başkan İbrahim Demirci "23 Nisan Bir Ulusun Yeniden Yükselişidir" mask

Başkan İbrahim Demirci "23 Nisan Bir Ulusun Yeniden Yükseliş...

Bekirhan Uyutmaz'ın 23 Nisan ve Kandil mesajı mask

Bekirhan Uyutmaz'ın 23 Nisan ve Kandil mesajı

Toprakkale Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtar Adayı Aykut Daban'ın 23 Nisan Çocuk Bayramı Mesajı mask

Toprakkale Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtar Adayı Aykut...

Osmaniyespor profesyonel lige yükseldi mask

Osmaniyespor profesyonel lige yükseldi

Hemşehrimiz Selçuk Telli, HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına Atandı mask

Hemşehrimiz Selçuk Telli, HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcı...

12 yaşında öğrenci intiharı seçti mask

12 yaşında öğrenci intiharı seçti

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 570