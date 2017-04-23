Enerji günü konferansının 2'ncisi düzenlendi

Rektörlük Büyük Salondaki programın açılış konuşmasını Kulüp Başkanı Mehmet Çift yaptı. Kulübün kuruluş amaçlarından bahseden Çift, Yenilenebilir Enerji Kulübü Üniversitenin varoluşu ile ilgili kurulan bir kulüp olduğunu belirterek, Kulübümüz toplumsal olarak sorumlulukların bilincinde olan bireyler yetiştirmek üzere çalışıyor. Buna bağlı olarak eğitimler, paneller düzenliyor." dedi. Yenilenebilir Enerji Kulübü Danışman Hocası Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bülent Yanıktepe ise kulüpler eğitim öğretim faaliyetlerin yanına bu türlü sosyal faaliyetleri yürütmekle görevli olduklarını kaydederek, "Bunu en etkin ve en iyi şekilde yürütmek için 2009 yılından bu yana çabalıyoruz. Bu kapsamda Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’e teşekkür ediyorum." dedi.Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim Anonim Şirketinden ARGE Uzmanı Makine Yüksek Mühendisi Emrah Berat Birsen, kurumun tanıtımını, enerji yönetimini ve enerji verimliliği ile santrallerdeki uygulamalar hakkında bilgiler verdi. Daha sonra kürsüye gelen Zorlu Gökçedağ Enerji Santral Müdürü Oktay Ertuğrul, Rüzgar Enerji Santrallerinin nasıl kurulduğu ile ilgili bilgiler aktarırken daha sonra 'Nükleer Enerji ve Radyosyon' başlıklı sunumu OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Öztürk yaptı. Öztürk, "Sigarada Radyoaktivite bulunmaktadır. Günde 1-9 sigara içimi ile 1 yılda alınan 3,4 Sv’lık dozdur, bu da ancak bir kişinin 10 bin göğüs röntgen filmi çektirmesiyle alabileceği çok yüksek bir doza eşdeğerdir. Eğer günde 2 paket sigara içen bir insansanız 1 yılda aldığınız radyasyon dozu 14,1 Sv’dır (Sievert) ve bu doz birden alınırsa bir insan anında ölür." diye konuştu. Konferansta daha sonra Enerjisa Tufanbeyli Termik Santral İşletme Müdürü Mehmet Çelik ve ARER Enerji ve Çevre Sistemleri Proje Yöneticisi Erbay Ersoy sunumlarını yaptı. Program hediyelerin takdimi gerçekleştirmesi ile sona erdi.