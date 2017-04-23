Tedavisi tamamlanan çakal doğaya bırakıldı

Merkeze bağlı Sarpınağzı Köyü'nde oturan eğitimci Ahmet Sarpkaya tarafından, 17 mart günü yolda ağır yaralı bulunan çakal, götürüldüğü Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Vücudunda ateşli silah yaralanması olduğu ve ardından bir araç çapması sonucu ağır yaralandığı belirlenen yaklaşık 1 yaşında ki yaban hayvanı, veteriner tarafından tedaviye alındı. 35 günlük tedavinin ardından yaraları kapanan yaban hayvanı, yaralı halde bulunduğu bölgede yeniden doğaya salındı. Doğa KorumaveMilli Parklar 7. Bölge Müdürü Etem Boz, ağır yaralı olarak Orman ve Su İşleri Osmaniye Şubesine gelen çakala veteriner hekimler tarafından müdahale edildiğini belirterek, "Şubedeki arkadaşlarımızın yoğun bir tedavi sürecinden sonra çakalımızı kurtardık ve doğaya salınacak şartlar el verdiği için yeniden doğal ortamına bıraktık." dedi.Etem Boz, bu tür vakalarda vatandaşlarda büyük bir duyarlılık oluştuğunu belirterek, "Bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Artık yaban hayatını anlamında herhangi bir şekilde bu tür olaylar olduğu zaman hemen bizlere bildiriliyor, bizimde söz konusu yaralı olan yaban hayvanlarını rehabilite edebilmek açısından hemen merkezimize alınarak veterinerlerimiz tarafından iyileştirme sürecine başlanıyor. Biz 24 esaslı olmak üzere bu hizmeti veriyoruz ve bundan sonrada buna devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bu tür vakaları bize bildirdiği zaman anında müdahale edeceğiz ve iyileşmesi tamamlanan yaban hayvanlarımızı yeniden doğal ortamlarına salacağız." diye konuştu. Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik ise doğal hayattan hasta hayvan bildirimleri olduğu zaman onların tedavilerini uygulayıp bakım ve rehabilitasyonları tamamlandıktan sonra doğal yaşam ortamlarına yeniden bırakılmasını takdirle karşılayıp destek verdiklerini söyledi. Çelik, bu çalışmaların artması ile ülkedeki hayvanların değerinin artmasına sebebiyet vereceğini belirterek, "Bu hayvanlar milli değerlerimiz. Bu hayvanlar doğada varlığını sürdürmelidir" dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE