Yaşar Kemal'in köyünde uçurtma şenliği

Osmaniye'de, Yaşar Kemal Platformu tarafından bu yıl birincisi düzenlenen 'Yaşar Kemal Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali' etkinlikleri kapsamında Hemite Köyünde uçurtma şenliği düzenlendi. Dünyaca ünlüyazarYaşar Kemal'indoğum yeri olanGökçedam eski adıyla HemiteKöyü'nde yapılan çeşitli etkinliklerde, binerce vatandaş unutulmaz bir gün yaşadı. Çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurmanın tanını çıkartan aileler, ayrıca kurulan sahnede söylenen türküler ve halaylara da eşlik ettiler. Yaşar Kemal Parkı içerisindeki ünlüromankahramanı'İnce Memed' anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirenler, bunun yanı sıra 'Yaşar Kemal Kültür Evi'ni de ziyaret ederek ünlü yazarın fotoğraflarını ve eserlerini inceleme fırsatı budu. Festival etkinlikleriyle ilgili bilgi veren Yaşar Kemal Platformu Üyesi Ebru Onan Aksoy, "Bugün Yaşar Kemal'in doğduğu büyüdüğü topraklardayız. Büyük bir coşkuyla kutluyoruz festivalin üçüncü günü. İlk iki günü Osmaniye'de inanılmaz bir güzellikte geçti. Bugünde Yaşar Kemal'in köyündeyiz, halk oyunları, halaylar ve çeşitli etkinliklerle başladı programımız. İnanılmaz yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Halkın çok ciddi güzel bir katılımı var. Alış veriş stantlarımızla, sergilerimizle, sanatsal etkinliklerimizle inşallah birincisini gerçekleştirdiğimiz 'Yaşar Kemal Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali'ni bundan sonraki zamanlarda daha büyük boyutta, uluslararası çapta yapmak istiyoruz." dedi. Aziz Mehmet Keskiner ise hedeflerinin Yaşar Kemal'in daha çok tanınması olduğunu belirterek, "Kitapları yaklaşık 48 ülkede çevrimi yapılıp okunan bir yazarın bu topraklardan olması bizim için gurur verici olduğu için halkımızla birlikte burada bir algı oluşturmak ve buraların okur yazar anlamında daha tanınır hale gelmesini istiyoruz." diye konuştu. Festival etkinlikleri resim yarışması ödül töreni ve halk konseri ile sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE