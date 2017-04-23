Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 21:39 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de 23 Nisan törenlerine yağmur engeli

Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, hava muhalefeti nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi.

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Osmaniye'de protokol üyelerinin de katılımı ile Cebelibereket İlkokulunda gerçekleştirilmesi planlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, hava muhalefeti nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Uzun süredir törenler için hazırlık yapan öğrenciler, velileri ile birlikte sabahın erken saatlerinde okula geldiler. Bu sırada yağmurun başlaması ve etkili rüzgar nedeni ile okul idarecileri anons yaparak programın ileriki bir tarihte yapılmak üzere iptal edildiğini duyurdu. Daha sonra etkinlikler için görev alan polis memurları, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve veliler okuldan ayrıldılar.Bir çok okulda hava muhalefeti nedeni ile programlar iptal edilirken, diğer yandan merkezdeki ve köylerde bulunan okullardaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97'nci yılı coşkulu bir şekilde kutlandı. Dereli ve Dereobası Köylerindeki ilköğretim okullarında öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler veliler tarafından ilgiyle izlendi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 21:39 TSİ - Osmaniye 51 Okunma

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