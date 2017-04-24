Toprakkale'de 23 Nisan’da Belediye Başkanı Minik Rahşan oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Mehmet Cevlani ÖNAL İlköğretim Okulu müdürü ve öğrencilerden oluşan bir gurup Toprakkale Belediyesini ziyaret etti. Misafirleri kabul eden Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim DEMİRCİ, çeşitli ikramlarda bulunduktan sonra makamını okulun 4-A sınıfı öğrencilerinden Rahşan Bağdat SOLAK ‘a teslim etti

Başkanlık makamında Rahşan Bağdat SOLAK ilçemizin sorunları olan yol ve park problemlerinin çözülmesi için gerekli birimlere talimatlar verdi. Toprakkale’nin tarihi değerini ve turizm potansiyelinin güzel değerlendirilmesi için projeler hazırlanması için İl Kültür Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim DEMİRCİ ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının başta Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve tüm Dünya çocuklarına hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkan DEMİRCİ;'' Bugünün çocukları geleceğimizin mirasları çocuklarımızın bugün burada olmalarından dolayı fazlası ile mutluyum. 23 Nisan, Türk milletinin işgallere, bölünmeye karşı bütün imkânlarını seferber ederek dünyaya varlığını kanıtladığı gün olarak tarihteki yerini almıştır. Bir millet ve devlet olarak yeniden tarih sahnesine çıkma yolunda önemli kararlar alan, en önemlisi de millet egemenliğini esas alarak kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 97 yaşında. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu günü çocuklarımıza armağan ederek, gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymuştur. Bu vesileyle geleceğin Toprakkale’sini ve Türkiye’sini emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.'' dedi.