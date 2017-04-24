Tedavileri tamamlanan yaban kuşları doğaya bırakıldı

Hatay'da kaçak avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen iki yaralı yaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerince tedavi edilmek üzere Osmaniye'ye getirildi. Yaban HayatıRehabilitasyon Merkezi'nde, Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma DerneğiBaşkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akıntarafından tedavileri tamamlanan yaban kuşları, Cevdetiye Beldesi yakınlarındaki Kuş Cenneti bölgesinde bulunan ormanlık alanda yeniden doğaya salındı. Orman ve Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar7.Bölge Müdürü Etem Boz, "Hatay ilimizde bir Şahinimiz ve Yılan Kartalımız, ilk müdahale merkezimize getirildi. Buradaki uzun süreli bir rehabilitasyonlarından, hastalıklarının giderilmesinden sonra doğaya bırakılacak hale getirildi ve yeniden doğaya saldık." dedi. İki yaban kuşu, DKMP 7. Bölge Müdürü Etem Boz, Osmaniye Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürü Fatih Kalay, Ceyhan Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik ve Dernek Başkanı Bünyamin Akın ve dernek üyelerinin katılımıyla yeniden doğaya salınarak yeniden özgürlüğe uçtular.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE