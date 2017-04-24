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İzcilere Dualar Okunarak Kına Yakıldı

Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü “ 57’inci Alay Milli Bilinç Kampı” İçin Çanakkale’ye Uğurlandı

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Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü “ 57’inci Alay Milli Bilinç Kampı ”na katılmak için Çanakkale’ye uğurlandı. Çanakkale savaşındaki milli ruhu yaşamak ve yaşatmak için Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü adına kampa 45 izci öğrenci katıldı. Samet Aybaba Spor Tesisi ve İzcilik Kampında düzenlenen etkinlikte tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. İzci liderleri tarafından kamp ile ilgili bilgilendirme yapılarak 57’inci alay ruhunu tam anlamıyla yaşamak için tüm izcilere kına yakıldı. 4 gün sürecek olan kampa, izciler aileleri ile vedalaşarak hareket ettiler.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu, “Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübünü 57’inci Alay Milli Bilinç Kampı için Çanakkale’ye gönderiyoruz. Çocuklarımız için anlamlı bir program düzenliyoruz. Tüm izcilerimize hayırlı yolculuklar dileyerek güzel bir program geçirmelerini temenni ediyorum.”dedi.

Duygu ve düşüncelerini ifade eden İzci öğrenci Belinay Aydın, “Öncelikle kampa katılmamız için ve etkinliklerimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya teşekkür ederim. Çanakkale’de kahraman Mehmetçiklerin yaşadıklarını daha içten bir şekilde yaşamak için oradaki atmosferi keşfetmek için gidiyorum. Orası gerçekten milli bilinç kampı. Adını tamamen yansıtıyor.”şeklinde konuştu.

İzci öğrenci İpek Nur Gürhanlıoğlu ise, “Bizleri milli bilinç kampına gönderdiği için Osmaniye Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya çok teşekkür ediyoruz.”ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Yener Tuncer, Belediye Başkan Yardımcıları ve veliler katıldı.

Bugün 12:17 TSİ - Osmaniye 30 Okunma

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