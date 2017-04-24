Osmaniye Belediyesi Miraç Kandilinde Pazar Pazarında ve Camilerde Helva İkram Etti

Osmaniye’nin merkez camisi Envar-ül Hamit (Büyük) ve tüm camilerde vatandaşlar Miraç kandilini dualarla idrak etti. Müslüman aleminin en önemli gecelerinden biri olan Miraç kandilinde vatandaşlar camilere akın etti.

Osmaniye Belediyesi tarafından gündüz Pazar pazarında alışveriş yapan vatandaşlara ve Pazar esnaflarına helva ikramının ardından Akşam ise namaz sonrası camilerden çıkan vatandaşlara irmik helvası dağıtıldı.

BELEDİYE BAŞKANI KADİR KARA, ‘BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN’

Tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutlayan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Osmaniye Belediyesi olarak her mübarek gecede yaptığımız gibi ilimizin çeşitli camilerinde ve Pazar pazarında hemşerilerimize bu mübarek gecenin feyzine vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk. Bu mübarek geceleri birliğimizin ve beraberliğimizin her geçen gün daha da kenetlenerek daim olmasını diliyorum.

Mübarek Miraç kandilinin vatanımıza, milletimize, Osmaniyemize ve Osmaniyeli hemşerilerimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyor Osmaniyeli hemşerilerimin Miraç kandilini tebrik ediyorum. Tüm herkese selam, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.