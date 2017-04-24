Başak Gazetesi
10° OSMANİYE
Bugün 12:39 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi Miraç Kandilinde Pazar Pazarında ve Camilerde Helva İkram Etti

Osmaniye Belediyesi pazar pazarında ve merkezde bulunan çeşitli camilerde vatandaşlara irmik helvası ikram etti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Osmaniye’nin merkez camisi Envar-ül Hamit (Büyük) ve tüm camilerde vatandaşlar Miraç kandilini dualarla idrak etti. Müslüman aleminin en önemli gecelerinden biri olan Miraç kandilinde vatandaşlar camilere akın etti.

Osmaniye Belediyesi tarafından gündüz Pazar pazarında alışveriş yapan vatandaşlara ve Pazar esnaflarına helva ikramının ardından Akşam ise namaz sonrası camilerden çıkan vatandaşlara irmik helvası dağıtıldı.

BELEDİYE BAŞKANI KADİR KARA, ‘BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN’

Tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutlayan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Osmaniye Belediyesi olarak her mübarek gecede yaptığımız gibi ilimizin çeşitli camilerinde ve Pazar pazarında hemşerilerimize bu mübarek gecenin feyzine vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk. Bu mübarek geceleri birliğimizin ve beraberliğimizin her geçen gün daha da kenetlenerek daim olmasını diliyorum.

Mübarek Miraç kandilinin vatanımıza, milletimize, Osmaniyemize ve Osmaniyeli hemşerilerimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyor Osmaniyeli hemşerilerimin Miraç kandilini tebrik ediyorum. Tüm herkese selam, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Bugün 12:39 TSİ - Osmaniye 44 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Osmaniye'de 194 hasta ambulansla sandığa taşındı mask

Osmaniye'de 194 hasta ambulansla sandığa taşındı

Yılın ilk üç ayında 519 araca 71 Bin lira ceza mask

Yılın ilk üç ayında 519 araca 71 Bin lira ceza

Osmaniye Belediyesi Miraç Kandilinde Pazar Pazarında ve Camilerde Helva İkram Etti mask

Osmaniye Belediyesi Miraç Kandilinde Pazar Pazarında ve Cami...

Tedavileri tamamlanan yaban kuşları doğaya bırakıldı mask

Tedavileri tamamlanan yaban kuşları doğaya bırakıldı
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 569
12 yaşında öğrenci intiharı seçti mask

12 yaşında öğrenci intiharı seçti

Osmaniye'de 225 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de 225 kişi tutuklandı

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü mask

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü

Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı mask

Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı

MHP'de operasyon başladı mask

MHP'de operasyon başladı

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı mask

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı

Toprakkale'de 23 Nisan’da Belediye Başkanı Minik Rahşan oldu. mask

Toprakkale'de 23 Nisan’da Belediye Başka...

Osmaniye'de 23 Nisan törenlerine yağmur engeli mask

Osmaniye'de 23 Nisan törenlerine yağmur engeli

Yaşar Kemal'in köyünde uçurtma şenliği mask

Yaşar Kemal'in köyünde uçurtma şenliği

Tedavisi tamamlanan çakal doğaya bırakıldı mask

Tedavisi tamamlanan çakal doğaya bırakıldı

Enerji günü konferansının 2'ncisi düzenlendi mask

Enerji günü konferansının 2'ncisi düzenlendi

Başkan Eroğlu’ndan 23 Nisan Mesajı mask

Başkan Eroğlu’ndan 23 Nisan Mesajı

Tügva Üniversite Ekibinden Kutlu Doğum Etkinliği mask

Tügva Üniversite Ekibinden Kutlu Doğum Etkinliği

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 569