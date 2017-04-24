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Yılın ilk üç ayında 519 araca 71 Bin lira ceza

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yılın ilk üç ayında yapılan trafik kontrollerinde 519 araca 71 bin 352 lira para cezası kesildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalarla ilgili şu bilgiler verildi: "İlimizde Trafik birimleri tarafından, 881 servis aracı kontrol edilmiş, 37 servis aracına 5 bin 376 TL., abartı egzozdan 56 araca 11 bin 144 TL, engelli yerine park eden 170 araca 31 bin 280 TL., çift sıra park eden 256 araca 23 bin 552 TL olmak üzere toplam 519 araca 71 bin 352 TL para cezası tatbik edilmiş, 10 araç ve 23 motosiklet trafikten men edilmiştir. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 18:54 TSİ - Osmaniye 15 Okunma

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