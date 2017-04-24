Osmaniye'de 194 hasta ambulansla sandığa taşındı

Osmaniye'de referandum için oy kullanmak isteyen, ancak rahatsızlıkları nedeniyle yürüyemeyen hastanede ve evlerdeki yatalak 194 vatandaş, ambulanslarla oy kullanacakları sandıklara taşındı.Osmaniye Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması kapsamında Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi tarafından evde sağlık hizmeti alan kayıtlı Bin 406 evde bakım hastasına referandum günü telefon yoluyla ulaşılarak taleplerinin olup olmadığının sorulduğunu söyledi. Müdür Sarı, il genelinde oy kullanma talebinde bulunan 175 evde bakım hastası ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesindeki sağlık tesislerinde tedavi görmekte olan 19 hastanın, oy kullanacak olduğu merkezlere nakilleri ve oy kullanmalarını müteakiben alındıkları mahalle geri götürme işlemlerinin Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden görevlendirilen 7 araç 38 personel, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarından görevlendirilen 8 ambulans 18 personel ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden görevlendirilen 6 araç 8 personel aracılığı ile başarıyla tamamlandığını kaydetti.