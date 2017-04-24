Başak Gazetesi
10° OSMANİYE
Bugün 18:57 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de 194 hasta ambulansla sandığa taşındı

Osmaniye'de yürüyemeyen hastanede ve evlerdeki yatalak 194 vatandaş, ambulanslarla oy kullanacakları sandıklara taşındı.

Osmaniye'de referandum için oy kullanmak isteyen, ancak rahatsızlıkları nedeniyle yürüyemeyen hastanede ve evlerdeki yatalak 194 vatandaş, ambulanslarla oy kullanacakları sandıklara taşındı.Osmaniye Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması kapsamında Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi tarafından evde sağlık hizmeti alan kayıtlı Bin 406 evde bakım hastasına referandum günü telefon yoluyla ulaşılarak taleplerinin olup olmadığının sorulduğunu söyledi. Müdür Sarı, il genelinde oy kullanma talebinde bulunan 175 evde bakım hastası ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesindeki sağlık tesislerinde tedavi görmekte olan 19 hastanın, oy kullanacak olduğu merkezlere nakilleri ve oy kullanmalarını müteakiben alındıkları mahalle geri götürme işlemlerinin Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden görevlendirilen 7 araç 38 personel, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarından görevlendirilen 8 ambulans 18 personel ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden görevlendirilen 6 araç 8 personel aracılığı ile başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Bugün 18:57 TSİ - Osmaniye 18 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Osmaniye'de 194 hasta ambulansla sandığa taşındı mask

Osmaniye'de 194 hasta ambulansla sandığa taşındı

Yılın ilk üç ayında 519 araca 71 Bin lira ceza mask

Yılın ilk üç ayında 519 araca 71 Bin lira ceza

Osmaniye Belediyesi Miraç Kandilinde Pazar Pazarında ve Camilerde Helva İkram Etti mask

Osmaniye Belediyesi Miraç Kandilinde Pazar Pazarında ve Cami...

Tedavileri tamamlanan yaban kuşları doğaya bırakıldı mask

Tedavileri tamamlanan yaban kuşları doğaya bırakıldı
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 569
12 yaşında öğrenci intiharı seçti mask

12 yaşında öğrenci intiharı seçti

Osmaniye'de 225 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de 225 kişi tutuklandı

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü mask

Osmaniye'de hava destekli operasyonda 1 PKK'lı öldürüldü

Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı mask

Amanos Dağlarında askeri hareketlilik başladı

MHP'de operasyon başladı mask

MHP'de operasyon başladı

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı mask

Çiftçilere elma sirkesi tuzaklarının kullanımı anlatıldı

Tedavileri tamamlanan yaban kuşları doğaya bırakıldı mask

Tedavileri tamamlanan yaban kuşları doğa...

Toprakkale'de 23 Nisan’da Belediye Başkanı Minik Rahşan oldu. mask

Toprakkale'de 23 Nisan’da Belediye Başkanı Minik Rahşan oldu...

Osmaniye'de 23 Nisan törenlerine yağmur engeli mask

Osmaniye'de 23 Nisan törenlerine yağmur engeli

Yaşar Kemal'in köyünde uçurtma şenliği mask

Yaşar Kemal'in köyünde uçurtma şenliği

Tedavisi tamamlanan çakal doğaya bırakıldı mask

Tedavisi tamamlanan çakal doğaya bırakıldı

Enerji günü konferansının 2'ncisi düzenlendi mask

Enerji günü konferansının 2'ncisi düzenlendi

Başkan Eroğlu’ndan 23 Nisan Mesajı mask

Başkan Eroğlu’ndan 23 Nisan Mesajı

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 569