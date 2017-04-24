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Bugün 19:02 TSİ- Osmaniye

AFAD'tan bilgilendirme standı

Osmaniye'de Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali'nde, açılan stantla doğal afetler hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Festivali'nde, açılan stantla doğal afetler hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği standa; vatandaşlara Temel Afet Bilinci, Doğal Afetler, Sığınaklar ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) gibi konularda broşür ve kitapçık dağıtıldı ve aynı zamanda arama kurtarma aracındaki malzemelerin tanıtımı yapıldı.Diğer yandan Kırmacalı Köyünden Hemite Köyüne gerçekleştirilen yürüyüş etkinliğinde, Arama ve Kurtarma Ekibi tarafından vatandaşlara eşlik edilerek, yürüyüş esnasında yardım isteyenlere gerekli kolaylık sağlandı. Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, olası bir afet durumunda doğru zamanda doğru karar vermenin önemine vurgu yaparak, bundan dolayı vatandaşlara temel afet bilinci kazandırılması için çalışmalara devam edileceğini ifade etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 19:02 TSİ - Osmaniye 12 Okunma

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